美國軍援兩戰線　以色列烏克蘭都想要以下3種武器

美國總統拜登表示，美國將向烏克蘭和以色列提供更多軍援，強調沒有認為哪場戰爭、衝突更為重要。不過幾個小時後，美國國防部官員宣布，會把原本要提供給烏克蘭數千枚的155毫米口徑炮彈，先給以色列。有報道指，烏克蘭和以色列的戰事大部分都不同，軍援需求亦有不同。不過，一旦兩國的戰事延長，兩國都可能需要美國提供下列3種武器，屆時美國則必須要作出權衡。

《紐約時報》(New York Times)報道，烏克蘭遭遇俄羅斯地雷、戰壕和其他防禦措施的頑強抵抗，已經陷入消耗戰，以色列則正準備朝城市進行地面戰。美國中情局前副局長Michael Morell上周表示，美國給以色列和烏克蘭的武器很少會重疊。不過，華盛頓策略與國際研究中心資深顧問Mark F. Cancian指出，鑒於全球155毫米砲彈和其他武器系統的武器庫存正逐漸減少，現時是供不應求，戰事一拖長，美國一定要取捨。報道列出兩國都可能需要美國提供下列3種武器：