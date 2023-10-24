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國際
2023-10-24 15:48:00

美國軍援兩戰線　以色列烏克蘭都想要以下3種武器

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美國軍援兩戰線，以色列烏克蘭都想要以下3種武器。(資料圖片)

美國軍援兩戰線，以色列烏克蘭都想要以下3種武器。(資料圖片)

美國總統拜登表示，美國將向烏克蘭和以色列提供更多軍援，強調沒有認為哪場戰爭、衝突更為重要。不過幾個小時後，美國國防部官員宣布，會把原本要提供給烏克蘭數千枚的155毫米口徑炮彈，先給以色列。有報道指，烏克蘭和以色列的戰事大部分都不同，軍援需求亦有不同。不過，一旦兩國的戰事延長，兩國都可能需要美國提供下列3種武器，屆時美國則必須要作出權衡。

《紐約時報》(New York Times)報道，烏克蘭遭遇俄羅斯地雷、戰壕和其他防禦措施的頑強抵抗，已經陷入消耗戰，以色列則正準備朝城市進行地面戰。美國中情局前副局長Michael Morell上周表示，美國給以色列和烏克蘭的武器很少會重疊。不過，華盛頓策略與國際研究中心資深顧問Mark F. Cancian指出，鑒於全球155毫米砲彈和其他武器系統的武器庫存正逐漸減少，現時是供不應求，戰事一拖長，美國一定要取捨。報道列出兩國都可能需要美國提供下列3種武器

迫擊炮彈藥(Artillery ammunition)

迫擊炮彈藥(Artillery ammunition)

迫擊炮彈藥(Artillery ammunition)

相比於其他武器，烏克蘭與以色列對北約標準155毫米炮彈的需求可能更大，因為兩國軍隊都會利用這種炮彈來打擊數十英里內的目標。自烏俄戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭運送200多萬發155毫米炮彈，歐洲也運送了數十萬發。北約資深官員、荷蘭海軍上將最近指出，西方國家儲備已幾乎見底。

導引炸彈(Smart bomb)

導引炸彈(Smart bomb)

導引炸彈(Smart bomb)

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯爆發衝突後，美國向以色列運送的第一批武器包含了大約1,000枚的小口徑炸彈，每枚重量約250磅，能夠透過GPS導航來追蹤和打擊目標。以色列正敦促美國提供更多空中發射的導引炸彈；美國則已向烏克蘭承諾，今年秋天將提供陸地發射版本的導引炸彈。不過，斯德哥爾摩國際和平研究所數據顯示，以色列自2010年以來，已經向美國購買逾8,500枚小口徑的導引炸彈。預料兩國不用爭奪這款彈藥。

刺針防空飛彈(Stinger missiles)

刺針防空飛彈(Stinger missiles)

刺針防空飛彈(Stinger missiles)

以色列和烏克蘭現正分別主要使用鐵穹防禦系統(Iron Dome)及愛國者防空系統(Patriot system) ，此外，兩國亦有刺針防空飛彈，烏克蘭曾用這種飛彈擊落俄羅斯無人機和其他空中襲擊，而以色列則是在地面入侵時特別需要它們。刺針防空飛彈是「肩扛式」發射裝置，但庫存「非常有限」，而且生產量非常少，美國已經向烏克蘭提供逾2,000套刺針系統。

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