美國近1.3萬名汽車工人聯合罷工　「底特律3巨頭」各1家車廠停產

記者陳怡伶／綜合報道

美國聯合汽車工會（UAW）當地時間15日凌晨宣布，同時在底特律3大汽車製造商通用（GM）、福特（Ford）與克萊斯勒（Chrysler）母公司斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下各1間工廠發動聯合罷工，有將近1.3萬名勞工響應。

《路透社》指出，這場罷工將會導致「底特律3巨頭」暫停生產福特Bronco、Jeep Wrangler和雪佛蘭Colorado皮卡等其他熱門車款的生產。UAW主席費恩（Shawn Fain）表示，工會目前不會發起更大型罷工，但如果無法簽訂新的合約，不排除任何可能性。

UAW擁8.25億美元罷工資金

這場共約1.27萬名勞工響應的聯合罷工，選定了3巨頭部分利潤最高的生產主力工廠進行。分別為福特在密西根州韋恩（Ｗayne）車廠、通用在密蘇里州溫茨維爾（Wentzville）車廠，以及斯特蘭蒂斯集團在俄亥俄州托雷多（Toledo）的吉普車廠。

費恩決定發動針對性罷工，可以減少工會罷工支出的成本。UAW擁有8.25億美元（約64.6億港元）的罷工資金，這個金額跟勞工生產卡車和SUV帶來的數十億豐厚利潤相比，顯得相形見絀。

據Cox Automotiv的數據，斯特蘭蒂斯位於托雷多的吉普車工廠關閉一周，可能會導致營收減少超過3.8億美元（約29.8億港元）。