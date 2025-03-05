美國迷惑直播主日本終撞鐵板　因違法吸煙被其他船公司拒登船

兩名美國的「迷惑系」直播主「Ice Poseidon」及「Ac7ionMan」近期到日本遊玩，並繼續做出違規及滋擾行為，日前在準備乘郵輪前往鹿兒島時，被日本海上保安廳人員阻止，表示因為他們過去的滋擾行為，令船公司決定禁止他們登船，影片獲不少網民讚好。

海外的迷惑系直播主近年在日本周圍滋事及破壞日本社會規範的事件不斷發生，其中「Ice Poseidon」和「Ac7ionMan」的兩名「Kick」平台的直播主上月底就去到日本旅遊及拍片，當中他們曾在新幹線的列車上因為大聲喧嘩而被趕下車，而他們之後也在另一個從大阪到別府渡輪的行程上，於禁止吸煙的房內吸煙。事件引起日本網民關注，以及其他船公司留意。