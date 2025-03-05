美國迷惑直播主日本終撞鐵板　因違法吸煙被其他船公司拒登船

兩名美國的「迷惑系」直播主「Ice Poseidon」及「Ac7ionMan」近期到日本遊玩，並繼續做出違規及滋擾行為，日前在準備乘郵輪前往鹿兒島時，被日本海上保安廳人員阻止，表示因為他們過去的滋擾行為，令船公司決定禁止他們登船，影片獲不少網民讚好。
海外的迷惑系直播主近年在日本周圍滋事及破壞日本社會規範的事件不斷發生，其中「Ice Poseidon」和「Ac7ionMan」的兩名「Kick」平台的直播主上月底就去到日本旅遊及拍片，當中他們曾在新幹線的列車上因為大聲喧嘩而被趕下車，而他們之後也在另一個從大阪到別府渡輪的行程上，於禁止吸煙的房內吸煙。事件引起日本網民關注，以及其他船公司留意。
Only Ice Poseidon could manage to get kicked off a ferry in 10 minutes. pic.twitter.com/jU4eBRYNSA— Richard (@Sexy_Pigeon87) February 26, 2025
結果就在上月26日，「Ice Poseidon」和「Ac7ionMan」一行人準備從鹿兒島乘郵輪去沖繩的那霸，被日本海上保安廳人員登船阻止，海保人員更以英語表明船公司拒絕他們一行人登船，原因是他們在近期的滋擾行為。雖然他們一度辯解指是有人作虛假投訴，不過海保人員就表明，他們的行為早已在YouTube等平台流傳。最終他們一行9人被請落船。
有關影片在日本的社交平台X獲得網民的支持，並盛讚船公司及海上保安廳的行動。
▼「Ice Poseidon」和「Ac7ionMan」在船上違法吸煙▼
2/23 19:04— ジョニーリマソ (@canceljohnnys) February 23, 2025
別府行きさんふらわあ客室のバルコニーで喫煙するIce poseidon
海上運送法23条2により30万円以下の罰金とのこと#CX #アイスポセイドン https://t.co/Z4W1JfHNJL pic.twitter.com/wwWmrn0aVL