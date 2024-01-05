美國退伍士官長慶祝101歲生日　自揭長壽秘訣是愛喝汽水

美國一名退伍的陸軍士官長彼得森（Eugene Petersen），2日在加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）歡慶101歲生日，而他也透露，自己長壽的秘訣，其實是靠碳酸飲料胡椒博士（Dr Pepper），讓人相當訝異。

每周三到五天當義工

有人曾問彼得森的女兒，覺得父親的長壽秘訣是什麼，她則回答：「He doesn't let any moss grow under him.（滾石不生苔，意即個性勤奮。）」不過彼得森自己，卻給出了不同的答案，他表示，是因為碳酸飲料胡椒博士（Dr Pepper），自己才可以活這麼久。

據彼得森的女兒透露，彼得森在1941年應徵入伍，曾在越南、菲律賓服役，從軍59年後退役，接着在美國郵政局工作了14年，退伍後的彼得森仍然心繫軍中，他從2010年開始，每周三到五天，每天至少4小時，會在特拉維斯空軍基地的醫療中心當義工。