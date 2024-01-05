美國退伍士官長慶祝101歲生日　自揭長壽秘訣是愛喝汽水

美國一名退伍的陸軍士官長彼得森（Eugene Petersen），2日在加州特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）歡慶101歲生日，而他也透露，自己長壽的秘訣，其實是靠碳酸飲料胡椒博士（Dr Pepper），讓人相當訝異。
每周三到五天當義工
有人曾問彼得森的女兒，覺得父親的長壽秘訣是什麼，她則回答：「He doesn't let any moss grow under him.（滾石不生苔，意即個性勤奮。）」不過彼得森自己，卻給出了不同的答案，他表示，是因為碳酸飲料胡椒博士（Dr Pepper），自己才可以活這麼久。
據彼得森的女兒透露，彼得森在1941年應徵入伍，曾在越南、菲律賓服役，從軍59年後退役，接着在美國郵政局工作了14年，退伍後的彼得森仍然心繫軍中，他從2010年開始，每周三到五天，每天至少4小時，會在特拉維斯空軍基地的醫療中心當義工。
另一位106歲人瑞也愛喝
不只彼得森，其實有不少長壽的老人家，都對胡椒博士情有獨鍾，一名德州婦女沙利文（Elizabeth Sullivan），在2017年去世，享嵩壽106歲，她在生前就透露，胡椒博士是她的飲料首選，她從40年前就開始飲用，每天3杯，她還告訴媒體：「每個醫生聽到我這樣喝後，都說這樣喝會殺了我，但我沒死，所以一定是哪裡出了問題。」
胡椒博士（Dr Pepper）為美國碳酸飲料的品牌之一，其獨特口味迥異於可樂，該飲料於1880年由艾爾德頓（Charles Alderton）發明，在1885年前後開始發售，並於1904年銷售於全美國，現也在亞洲、歐洲、大洋洲和南美洲等地進行販售。
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