美國退休警官疑與妻子口角爆致命衝突　酒吧內開槍射殺無辜釀4死5傷

包括槍手在內的4人被宣布當場死亡，另外6人被送往醫院，其中5人受槍傷。 醫院在一份聲明中表示，其中兩人情況危急。

當局在收到第一宗槍擊事件通報後，在2分鐘內趕到現場，並與槍手駁火。據《美聯社》報道，槍手是文圖拉（Ventura）警察局的一名退休警官，自1986年到2014年在該機構工作。

美國周三南加州一家電單車酒吧（biker bar）發生槍擊事件，造成3人死亡、5人受傷，槍手隨後也被警員擊斃。

有消息人士告訴新聞媒體，槍擊案的起因是槍手和妻子在酒吧內發生爭執，他一氣之下開槍，並波及店內的其他人。據一名目擊者稱，當槍手走向卡車想要重新裝彈時，獲報趕到的警員們在酒吧外開槍射殺了他。

無限續盤意大利麵之夜

另一名目擊者表示他和朋友先是聽到酒吧內傳出5、6聲槍響，然後停頓了一下，隨後又響起了一連串槍聲，而他的朋友在逃離時背部中彈。

當地人表示，這家歷史悠久的酒吧於1926 年開業，槍擊發生時可能擠滿了人，因為當天是他們的無限續盤意大利麵之夜，現場還有樂隊表演。

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