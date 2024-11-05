美國逾3億人口 誰當總統竟由數萬人決定！？｜美國大選2024

美國總統由全國選民投票選出，但哪位候選人當總統實際由數萬人決定。美國50個州選民投票後，再由各州的選舉人依據結果投票選出正副總統。50個州份中大部分傳統上為民主黨(以藍色代表)或共和黨(以紅色代表)票倉，僅有7個州可爭奪，即俗稱「搖擺州」(swing state)，在過去選舉中這些州「時藍時紅」。它們分別為密歇根、賓夕法尼亞、威斯康辛、亞利桑那、喬治亞、內華達和北卡羅來納。在這7個州中，賓夕法尼亞人口最多，並擁有19張選舉人票，外界普遍認為該州結果將可決定特朗普或賀錦麗勝出今次大選。 美國大選2024｜2016年希拉莉贏「普選」 輸選舉人票 美國總統由538張選舉人票選出，勝出者須最少獲過半數的270張，即使在全國得票輸掉也可當選，例如特朗普2016年當選時以選舉人票擊敗希拉莉，即使後者全國得票率較高。假如兩位候選人各取269票平手，將由眾議院選出總統，由各州議員投票，分析認為此情況將有利特朗普。

美國大選2024｜特朗普賀錦麗爭奪93張選舉人票 撇除搖擺州，若如預期，賀錦麗可穩奪226張選舉人票，特朗普則有219張，只剩下93張選舉人票供兩人爭奪。搖擺州密歇根、賓夕法尼亞和威斯康辛原本傾向民主黨候選人，惟在2016年選舉中，特朗普在這3個州險勝，令他一舉擊敗希拉莉。4年後，拜登奪下密歇根、威斯康辛及賓夕法尼亞，並意外地在喬治亞和亞利桑那取勝，這兩個州傳統傾向共和黨候選人，讓拜登成功阻止特朗普連任。 今屆選情較2020年特朗普對戰拜登還要接近，在4年前只要3個州的4.3萬張選票由拜登轉給特朗普，特朗普已足以勝選。今次特朗普決戰賀錦麗較上屆還要激烈，民調顯示在有關7個搖擺州，兩人的支持度僅差一至兩個百分點。若民調數據準確，要待點票結果才可知鹿死誰手。

美國大選2024｜賓夕法尼亞為何重要？ 賓夕法尼亞成決勝關鍵，全因其有19張選舉人票，為7個搖擺州之冠。若賀錦麗輸掉該州，她須贏取北卡羅來納和喬治亞才保致勝機會。這兩個州在過去40年僅3次投票給民主黨候選人。相反地，若特朗普輸掉賓夕法尼亞，他須贏威斯康辛和密歇根。這兩州自1980年代以來僅一次支持共和黨候選人，那便是8年前特朗普當選時。 因此，賀錦麗和特朗普在賓夕法尼亞拉票的時間均多於其他州份。雙方陣營及盟友直到10月7日，在該州投放了2.793億美元(約21.7億港元)廣告費用，較第二位的密歇根多7,500萬美元(約5.85億港元)。賀錦麗投票前一天亦全日在賓夕法尼亞拉票，而特朗普則連走賓夕法尼亞和密歇根，對他來說這兩個州不容有失。