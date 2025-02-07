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國際
2025-02-07 11:15:48

美國逾4000萬豪宅變危樓　位處懸崖邊料3年內「跌落海」

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位於美國麻州科德角的這棟豪宅3年內將倒塌。（圖／美聯社）

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美國麻薩諸塞州的一棟海邊豪宅建成僅15年，如今由於所在的懸崖不敵海風和海水侵蝕，3年內將淪為海中廢墟。據悉，該豪宅倒塌後將帶來環境污染問題，危害當地的生蠔產業。

據美聯社5日報道，這棟棕色豪宅位於美國麻薩諸塞州韋爾弗利特（Wellfleet的懸崖上，建成於2010年，佔地5,100平方呎。原屋主曾在2018年申請許可，希望建造海堤以避免被侵蝕，但遭到當地保護委員會的拒絕，原因是可能會破壞環境，且無法從根本上挽救豪宅倒塌的命運。

位於美國麻省的這棟豪宅3年內將倒塌。（圖／美聯社）

連累當地生蠔產業

現任屋主是紐約律師博諾米（John Bonomi），他在2022年以550萬美元（約4,283萬港元）購入 ，當時該豪宅已面臨不明朗的前景。考慮到倒塌風險，博諾米已拆除了該豪宅的部分空間，包括一個帶有主臥室的小塔樓。此後他與當地政府陷入對峙，房子的處置問題陷入僵局。

報道引述相關研究報告指，豪宅所在的懸崖正在以每年3.8至5.6呎（約1.2至1.7米）的速度被侵蝕，預判這些懸崖最晚在3年內塌陷，豪宅也將隨之淪為海中廢墟。由於豪宅大量使用的玻璃纖維隔熱材料含有有毒物質，若發生倒塌將流入附近的韋爾弗利特港（Wellfleet Harbor），危害當地重要的生蠔產業。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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