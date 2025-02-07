美國逾4000萬豪宅變危樓　位處懸崖邊料3年內「跌落海」

美國麻薩諸塞州的一棟海邊豪宅建成僅15年，如今由於所在的懸崖不敵海風和海水侵蝕，3年內將淪為海中廢墟。據悉，該豪宅倒塌後將帶來環境污染問題，危害當地的生蠔產業。

據美聯社5日報道，這棟棕色豪宅位於美國麻薩諸塞州韋爾弗利特（Wellfleet）的懸崖上，建成於2010年，佔地5,100平方呎。原屋主曾在2018年申請許可，希望建造海堤以避免被侵蝕，但遭到當地保護委員會的拒絕，原因是可能會破壞環境，且無法從根本上挽救豪宅倒塌的命運。