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國際
2024-06-15 12:30:00

美國遊樂場設施卡半空不動　28名遊客倒樹蔥半小時(有片)

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波特蘭消防局在當天下午3點左右接獲通報，指奧克斯公園 (Oaks Park) 裡有遊客被困。救援人員抵達後發現，遊客頭上腳地卡在一個名為「AtmosFEAR」的遊樂設施上，該設施的運作方式就像鐘擺一樣左右搖晃，最終會讓遊客完全上下顛倒。

記者彭巧蓁／綜合報導

美國俄勒岡州一個擁有百年歷史的遊樂園於當地周五(14日)發生意外，28名遊客倒樹蔥被卡在半空，約半個小時後才脫困。波特蘭消防局在當天下午約3點接獲通報，指奧克斯公園(Oaks Park)有遊客被困。救援人員抵達後發現，多名遊客倒樹蔥被卡在一個名為「AtmosFEAR」的遊樂設施上，該設施的運作方式就像鐘擺一樣左右搖晃，最終會讓遊客完全上下顛倒。

消防隊員與園區的工程師合作，最後成功以手動方式讓遊樂設施降低，半個小時後，遊客全數脫困。救護員為獲救遊客作即場健康評估，沒有人受傷，但園方表示，出於謹慎考慮，一名患有慢性病的遊客被送院進行進一步評估。

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被困遊客：下半身也幾乎失去知覺

一名當時被困的遊客表示：「我的整個膀胱都在痛，還要忍住不嘔出來，同時我的下半身也幾乎失去知覺。」目前還未知道「AtmosFEAR」故障原因，但官員表示，該遊樂設施將關閉，直至另行通知。

奧克斯公園事後發表聲明，「AtmosFEAR」自 2021 年以來沒有發生任何事故，園方管理部門會立即與製造商聯繫，並將與製造商和州檢查員合作，以找出故障原因。受影響的遊客可以辦理退費或更改門票時間。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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