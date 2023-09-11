美國達美航空遺失乘客6歲愛犬　失蹤3周後終人狗團圓(多圖)

記者鄒慈芸／綜合報導
美國達美航空（Delta Air Lines）的工作人員，在8月18日運送乘客的寵物狗Maia時，誤開門擋讓牠逃跑，經過近1個月的搜尋後，終於在機場運送貨物的地方，找到失蹤的狗狗。根據亞特蘭大機場工作人員表示，搭乘達美航空的乘客Paula Rodriguez，8月18日帶著6歲大的愛犬Maia，從多明尼加共和國出發，前往加州度假兩週。
當飛機在等待轉機時，Paula被邊境巡邏人員告知旅遊簽證不合格，她必須暫時於狗狗分開，在拘留中心過夜，搭乘隔天一早飛往多明尼加的航班。當天晚上達美航空的一名工作人員帶走了Maia，沒有了愛犬陪伴，Paula整晚都睡不好，隔天一早她在登機口焦急等待，卻始終沒看到Maia身影，由於簽證被取消，她無法在美國停留超過24小時，只能被迫獨自搭上回家的班機。
回到家兩天後，Paula 接到達美航空工作人員的來電，對方表示，Maia原本正在機場跑道上，準備被運送到飛機上，但工作人員不小心打開了她的門擋，她逃脫後在機場內失蹤，得知此事後，Paula整天食不下嚥︰「每個認識我的人，都知道Maia是我的一切，沒有她我哪兒也不去，她非常乖巧，我幾乎去任何地方都帶著她」。
Paula 母親得知女兒讀愛犬走失後，搭乘飛機前往亞特蘭大機場，試圖在近490萬坪的機場找到瑪雅，經過3周的搜尋後，工作人員才在機場北側一處運貨機器下方，找到了6歲的Maia。達美航空發言人在聲明中回應稱「航空團隊一直在努力尋找這寵物，持續與乘客保持聯繫以提供最新消息，所有員工都很擔憂走丟的狗狗。」亞特蘭大機場運營團隊表示，Maia看起來很累，但是身體健康狀況良好，將狗狗送至獸醫院做進一步檢查後，就會盡快安排回家。
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