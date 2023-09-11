美國達美航空遺失乘客6歲愛犬　失蹤3周後終人狗團圓(多圖)

美國達美航空（Delta Air Lines）的工作人員，在8月18日運送乘客的寵物狗Maia時，誤開門擋讓牠逃跑，經過近1個月的搜尋後，終於在機場運送貨物的地方，找到失蹤的狗狗。根據亞特蘭大機場工作人員表示，搭乘達美航空的乘客Paula Rodriguez，8月18日帶著6歲大的愛犬Maia，從多明尼加共和國出發，前往加州度假兩週。

當飛機在等待轉機時，Paula被邊境巡邏人員告知旅遊簽證不合格，她必須暫時於狗狗分開，在拘留中心過夜，搭乘隔天一早飛往多明尼加的航班。當天晚上達美航空的一名工作人員帶走了Maia，沒有了愛犬陪伴，Paula整晚都睡不好，隔天一早她在登機口焦急等待，卻始終沒看到Maia身影，由於簽證被取消，她無法在美國停留超過24小時，只能被迫獨自搭上回家的班機。

回到家兩天後，Paula 接到達美航空工作人員的來電，對方表示，Maia原本正在機場跑道上，準備被運送到飛機上，但工作人員不小心打開了她的門擋，她逃脫後在機場內失蹤，得知此事後，Paula整天食不下嚥︰「每個認識我的人，都知道Maia是我的一切，沒有她我哪兒也不去，她非常乖巧，我幾乎去任何地方都帶著她」。