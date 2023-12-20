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國際
2023-12-20 14:20:00

美國醉駕犯撞死人以為撞到鹿　載屍行駛64公里後才被發現

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根據警方消息，名為內斯特（Nestor Joel Lujan Flores）的31歲男子，在一間餐廳的的停車場被人發現昏倒在車內，在他的副駕駛上，還有一具男性的屍體。

美國德州懷特塞特門特（White Settlement）市警方，16日晚間逮捕了一名醉駕犯人，他在路上撞死人後，卻以為自己撞到的是鹿，還載着一頭撞進副駕的男屍，繼續開了64公里才停下。根據警方消息，名為內斯特（Nestor Joel Lujan Flores）的31歲男子，在一間餐廳的停車場被人發現昏倒在車內，在他的副駕駛上，還有一具男性的屍體。

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載着屍體行駛而不自覺

經調查後，發現該名男子是在一處十字路口被撞，不過內斯特清醒後接受訊問時，卻告訴警方由於自己喝得太醉了，雖然在路上有感覺撞到東西，但當時以為只是一隻鹿，沒想到自己撞到的是人。警方調查後，發現死者是一名45歲的遊民，他在被受撞擊後，有一半的屍體栽進車內，而另一半則變成屍塊散落在路上，發生撞擊的地點與內斯特車子停下的地方相距64公里，也就是說他就這樣載着男屍一路行駛而不自覺。而內斯特並非第一次酒後駕車，他在2020年就曾因醉駕被逮捕，卻沒有學到教訓，這回釀出人命意外，警方描述，內斯特被逮捕時眼球充血、眼神呆滯，步履蹣跚，說話也含糊不清，對此懷特塞特門特市警方也在記者會上嚴厲譴責「你的傷勢如此嚴重，甚至在路上撞到了行人，但你卻醉到沒有意識到那是一個人？這太誇張了」目前警方正在沿路尋找遊民的屍體殘肢，希望能將其拼湊完整。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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