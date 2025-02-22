美國醋漢情人節捅40刀殺妻　拍照給情敵稱「都是你的錯」

美國印第安納州一名男子因懷疑妻子與同事有染，竟在情人節持刀狂刺妻子40刀，致後者當場死亡。事後，他拍下妻子屍體的照片傳給情敵，揚言「都是你的錯」。目前，該疑犯已遭警方逮捕。

據《紐約郵報》（New York Post）21日報道，這名涉嫌殺妻的34歲嫌犯名叫泰勒（Taylor Meyer），與36歲的妻子黛博拉（Deborah）育有3名子女。今年1月起，他懷疑妻子與一名男同事有染，為挽回妻子的心，他精心策劃了「把巴黎帶到你身邊」主題的情人節之夜，為妻子購買了一件洋裝，預訂了晚餐，還讓孩子們畫了巴黎艾菲爾鐵塔的裝飾畫。據案發後泰勒向警方聲稱，他送給妻子一張有手寫祝福語的卡片，兩人甚至伴着婚禮歌曲跳舞。

「把巴黎帶到你身邊」

然而，在泰勒眼中，妻子對他的用心似乎並不領情，也未表示任何感激。據稱，14日結束晚餐後，妻子離開家約20分鐘，泰勒認為妻子是去見她的情人，頓時怒火中燒，在妻子回家後，他要求查看她的手機，遭拒絕後兩人扭打在一起。

《紐約郵報》引述美媒《WAVE》報道指，泰勒向警方供述稱，他最終將妻子壓制在身下，奪過她的手機查看，並打電話給「情敵」。在妻子掙扎時，他拿酒瓶多次擊打對方，導致對方失去意識。