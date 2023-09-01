美國醫師研究5千宗瀕死經歷　自言「開始相信肯定有來世」

記者彭巧蓁／綜合報道
人死後是否還會有另一種形式的生命，一直是大眾極其好奇的問題。如今美國一名腫瘤醫師聲稱，他的研究「毫無疑問地」證明了死後世界的確存在。
來自肯塔基州的一位放射腫瘤學家傑佛瑞朗（Jeffrey Long）在住院醫師實習期間開始對瀕死體驗 (NDE) 著迷，還於1998年創立了瀕死體驗研究基金會。
意識與身體分離盤旋上方
在《Insider》的一篇新文章中，他將瀕死體驗定義為：「昏迷或臨床死亡、沒有心跳的人，在看到、聽到、感受到情緒並與其他生物互動時有清醒的體驗。」朗收集了那些報告瀕死體驗者的案例，並對這些敘述進行了科學分析。
「面對壓倒性的證據，我開始相信肯定有來世」，雖然每次瀕死體驗都不同，但朗注意到了一些一致的模式。人們表示他們的意識與身體分離，通常盤旋在上方，讓他們能夠看到和聽到周圍發生的事情。
他引用了一名婦女在騎馬時昏迷的案例來佐證：「當她的馬飛奔回穀倉時，她的意識也隨著馬而移動。儘管她的身體並不在那裏，但她卻能夠準確地描述穀倉後來發生的事情。」
約莫有10至20%瀕死者有類似經歷
其他人則說「被帶到了另一個世界」，他們聲稱穿過了隧道，看到了明亮的光芒，受到了已故親人的歡迎，並看到自己的生活在眼前閃現。一些年幼可能還沒有接觸過這些故事的孩子，也描述了類似的經歷。
維珍尼亞大學精神病學和神經行為科學名譽教授格雷森博士（Dr. Bruce Greyson）在經歷過一次瀕死體驗後受到啟發，開始研究。他同意朗的觀點，即沒有兩個完全相同的瀕死體驗，但他也列出了一些熟悉的特徵。這些人宣稱有過靈魂出竅經歷，都說看到了明亮的光，以及與死去的親人重聚等等。
根據他的研究，瀕死體驗相當普遍，約莫有10至20%瀕臨死亡的人有類似經歷。
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