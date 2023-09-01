美國醫師研究5千宗瀕死經歷　自言「開始相信肯定有來世」

記者彭巧蓁／綜合報道

人死後是否還會有另一種形式的生命，一直是大眾極其好奇的問題。如今美國一名腫瘤醫師聲稱，他的研究「毫無疑問地」證明了死後世界的確存在。

來自肯塔基州的一位放射腫瘤學家傑佛瑞朗（Jeffrey Long）在住院醫師實習期間開始對瀕死體驗 (NDE) 著迷，還於1998年創立了瀕死體驗研究基金會。

意識與身體分離盤旋上方

在《Insider》的一篇新文章中，他將瀕死體驗定義為：「昏迷或臨床死亡、沒有心跳的人，在看到、聽到、感受到情緒並與其他生物互動時有清醒的體驗。」朗收集了那些報告瀕死體驗者的案例，並對這些敘述進行了科學分析。

「面對壓倒性的證據，我開始相信肯定有來世」，雖然每次瀕死體驗都不同，但朗注意到了一些一致的模式。人們表示他們的意識與身體分離，通常盤旋在上方，讓他們能夠看到和聽到周圍發生的事情。

他引用了一名婦女在騎馬時昏迷的案例來佐證：「當她的馬飛奔回穀倉時，她的意識也隨著馬而移動。儘管她的身體並不在那裏，但她卻能夠準確地描述穀倉後來發生的事情。」