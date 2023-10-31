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國際
2023-10-31 11:00:00

美國醫院磁力共振醫療事故　護士被機器重壓螺絲嵌入身體

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據《福斯新聞》報導，加州一家醫療中心在今年二月份發生一起離奇的事故，護理師塞凡提斯（Ainah Cervantes）在替病人進行核磁共振檢查時，病床被磁力吸住，把她夾在病床和機器之間。而病人在混亂中從床上掉到地板，因此沒有受傷。

美國一間醫院發生驚悚的醫療事故。一名護士在為病人進行磁力共振MRI檢查時，竟然被夾在機器和病床之間，身體被重壓，甚至有兩顆螺絲嵌進肉裡，傷勢嚴重。據《福斯新聞》報道，加州一家醫療中心在今年二月份發生一宗離奇的事故，護理師塞凡提斯（Ainah Cervantes）在替病人進行磁力共振檢查時，病床被磁力吸住，把她夾在病床和機器之間。而病人在混亂中從床上掉到地板，因此沒有受傷。

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兩顆螺絲深深嵌在肉裏

塞凡提斯因為被重壓造成嚴重撕裂傷，還有兩顆螺絲深深地嵌在她的肉裏，需要接受手術。事後加州公共衛生部花了幾個月完成調查，發現該醫院未能以安全的方式提供放射線服務，包括意外發生當下沒有磁力共振成像人員在場，房間的門也開着，而安全警報也從未響起。根據記錄顯示，醫院的某些員工也從未接受過必要的安全培訓，甚至沒有定期測試警報系統是否正常運作。有消息人士透露，這並不是該院第一起類似意外，他提供了一張醫療設備車被卡在MRI掃瞄儀上的照片，據悉時間可能為2015年。一位核磁共振專家吉爾克（Tobias Gilk）表示，掃瞄儀具有磁力，一旦物體被吸附就相當危險。「它會不斷地拉、拉、拉、擠壓，試圖讓被磁力吸引的物體更靠近核磁共振掃描儀本身。」他說，如果不遵循正確的使用規則，類似的意外只會一直發生。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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