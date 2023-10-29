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國際
2023-10-29 17:45:00

美國野熊闖度假村廚房覓食一掌打低保安　最終遭當局「人道安樂死」

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美國野熊闖度假村廚房覓食一掌打低保安　最終遭當局「人道安樂死」

美國科羅拉多州的度假聖地亞斯本（Aspen），有一隻野熊闖入飯店的廚房並撂倒了一名保全後逃走，野生動物部門找到這隻熊後施以安樂死。

可能循食物和味道找到了廚房

官員表示，當地時間本月23日晚上11點左右，一隻熊闖入了科羅拉多州亞斯本的一個度假村裏覓食，牠可能循着食物和味道找到了廚房，在裏頭晃來晃去。

一名保安收到飯店內有熊的通報，前去查看時卻正好與熊在廚房內的轉角處正面交鋒，熊受到驚嚇後一掌撂倒保安，只見該名保安狼狽跌在地上，熊便趁隙逃跑。

「每個人都有責任為野生動物提供空間」

保安事後撥打電話報案，急救人員將他送醫治療，他的背部慘遭抓傷。科州野生動物管理局 （Colorado Parks and Wildlife）在午夜時分抵達，並開始尋找這隻熊，直到隔日的清晨才在飯店附近發現牠，根據CPW的政策，該熊已被施以人道安樂死。

CPW同時也警告，亞斯本地區熊出沒相當頻繁，尤其是現在這個季節，熊正積極覓食，為冬眠做準備。

官員呼籲：「雖然人們在亞斯本鎮範圍內看到熊和其他野生動物是很常見的，但每個人都有責任為野生動物提供空間，並記住一定要隨時保持警覺。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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