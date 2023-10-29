美國野熊闖度假村廚房覓食一掌打低保安 最終遭當局「人道安樂死」

美國科羅拉多州的度假聖地亞斯本（Aspen），有一隻野熊闖入飯店的廚房並撂倒了一名保全後逃走，野生動物部門找到這隻熊後施以安樂死。

可能循食物和味道找到了廚房

官員表示，當地時間本月23日晚上11點左右，一隻熊闖入了科羅拉多州亞斯本的一個度假村裏覓食，牠可能循着食物和味道找到了廚房，在裏頭晃來晃去。

一名保安收到飯店內有熊的通報，前去查看時卻正好與熊在廚房內的轉角處正面交鋒，熊受到驚嚇後一掌撂倒保安，只見該名保安狼狽跌在地上，熊便趁隙逃跑。