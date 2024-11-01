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國際
2024-11-01 11:45:38

美國金字塔湖現綠色漩渦 　當局籲遊客遠離免中劇毒

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位於內華達州的金字塔湖驚現詭異綠色漩渦（示意圖／翻攝Unsplash）

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位於美國內華達州東北部的金字塔湖，最近被NASA衛星拍到湧出詭異的綠色漩渦，正在眾人讚嘆奇幻美麗之際，專家卻示警若到當地別亂摸，因為可能有劇毒。

吸引野生動物愛好者

據《每日郵報》報道，這個奇幻的圖像是由NASA的地球探測衛星Landsat 9從外太空所拍攝到的。據悉，金字塔湖（Pyramid Lake）位於內華達州里諾（Reno）的東北方約35英里處，當地吸引了各式各樣的魚類及鳥類棲息，也成為了許多野生動物愛好者喜愛聚集的熱門景點。

它也是史前湖泊拉洪坦湖（Lahontan）最後遺留的水體之一，該水體一直存在到最後一個冰河時代，也是瀕臨滅絕的內華達州呵吸鯉（貴玉屈魚，cui-ui fish）僅存的棲息地。

每年都會藻類大爆發

當地官員告訴媒體：「金字塔湖如今的顏色，看起來像豌豆湯，呈現一種軍綠色。」因為湖水淺加上溫暖，讓金字塔湖成為藻類最佳繁殖地點，幾乎每年都會藻類大爆發，但2024年卻是最誇張的一次。

當局呼籲遊客，應不惜一切代價遠離湖水，並避免接觸，因為當中會釋放「微囊藻毒素」（microcystin）等危險毒素。若人體不慎吸入，將引發一連串症狀，包括嘔吐腹瀉、發紅疹、甚至出現呼吸道症狀及肝臟損傷。嚴重的話，毒素還可能進入大腦，引發神經問題。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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