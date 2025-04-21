美國防長再被指Signal洩密　私訊軍事計劃予妻子及弟弟

美國總統特朗普政府繼3月Signal洩密事件之後再度爆出另一宗「Signal門」，有美媒20日報道指，美國國防部長赫格塞思先前曾在其私人群組中與妻子、弟弟等親友分享美軍空襲也門的敏感情資。

使用私人手機登入

綜合美聯社與《紐約時報》20日報道，這個先前未曝光的第二個Signal群組由赫格塞思（Pete Hegseth）本人於1月創立，也就是在他獲任命出任防長前，共有13名成員，包含他的妻子珍妮佛（Jennifer）以及他的弟弟菲爾（Phil），兩人都曾陪同他出訪並出席高層會議，此外還有其幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）、發言人帕內爾（Sean Parnell）以及兩位高階幕僚。