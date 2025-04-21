美國防長再被指Signal洩密　私訊軍事計劃予妻子及弟弟

美國總統特朗普政府繼3月Signal洩密事件之後再度爆出另一宗「Signal門」，有美媒20日報道指，美國國防部長赫格塞思先前曾在其私人群組中與妻子、弟弟等親友分享美軍空襲也門的敏感情資。
使用私人手機登入
綜合美聯社與《紐約時報》20日報道，這個先前未曝光的第二個Signal群組由赫格塞思（Pete Hegseth）本人於1月創立，也就是在他獲任命出任防長前，共有13名成員，包含他的妻子珍妮佛（Jennifer）以及他的弟弟菲爾（Phil），兩人都曾陪同他出訪並出席高層會議，此外還有其幕僚長卡斯伯（Joe Kasper）、發言人帕內爾（Sean Parnell）以及兩位高階幕僚。
據報道，赫格塞思使用私人手機，而非政府配發的公務手機登入這個群組，並在3月15日分享了美軍對也門胡塞武裝份子的空襲細節，這些內容與他稍早在另一個與特朗普政府高層官員的聊天群組中分享的內容相同。
稱前僱員散布假訊息
Signal是一款商業應用程式，未經授權不得用於傳達敏感或機密的國防資訊。赫格塞思在這個私人群組中分享高度敏感的軍事資訊，使外界更加質疑赫格塞思的領導能力與判斷力。
當地時間20日晚間，白宮駁斥了這份報道，稱其「毫無根據」，暗示是心懷不滿的五角大廈前僱員在散布假訊息。白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示：「最近被解僱的『洩密者』還在曲解事實，想要安慰自己受傷的自尊心，並試圖破壞總統的議程，但政府將繼續追究他們的責任。」
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