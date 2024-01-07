美國防長秘密住院｜拜登懵然不知奧斯汀入院 4天後才得悉

美國國防部長奧斯汀爆出隱瞞住院事件，美國有線新聞網絡(CNN)引述消息人士稱，一眾白宮高官均被蒙在鼓裡數天，連總統拜登也不知道。據悉，奧斯汀1月1日元旦日入院，還在深切治療部留醫4天，國家安全顧問沙利文一獲知消息便通知拜登，但那已是上周四下午，即執掌國防部重責的奧斯汀秘密入院4天後才知會身兼三軍總司令的拜登。

美國國防部上周五公布奧斯汀入院消息，指他復元情況良好，並透露他是因「近日的選擇性醫療處理」出現併發症留醫，似乎是強調非緊急手術。奧斯汀則在翌日發表聲明，承認傳媒關注事件的消息透明度，他日後會「做得更好」。他並無提及其健康情況，也沒有明確說出入院原因，也沒有就隱瞞入院道歉。一名國防部官員向CNN透露，奧斯汀上周六晚仍留醫。