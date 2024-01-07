美國防長秘密住院｜拜登懵然不知奧斯汀入院 4天後才得悉

美國國防部長奧斯汀爆出隱瞞住院事件，美國有線新聞網絡(CNN)引述消息人士稱，一眾白宮高官均被蒙在鼓裡數天，連總統拜登也不知道。據悉，奧斯汀1月1日元旦日入院，還在深切治療部留醫4天，國家安全顧問沙利文一獲知消息便通知拜登，但那已是上周四下午，即執掌國防部重責的奧斯汀秘密入院4天後才知會身兼三軍總司令的拜登。
美國國防部上周五公布奧斯汀入院消息，指他復元情況良好，並透露他是因「近日的選擇性醫療處理」出現併發症留醫，似乎是強調非緊急手術。奧斯汀則在翌日發表聲明，承認傳媒關注事件的消息透明度，他日後會「做得更好」。他並無提及其健康情況，也沒有明確說出入院原因，也沒有就隱瞞入院道歉。一名國防部官員向CNN透露，奧斯汀上周六晚仍留醫。
入院當天曾與拜登通電話
白宮高級官員及軍方官員一般在入院後24小時內會發聲明知會公眾。據悉，在入院當天早上，奧斯汀等國家安全官員與拜登曾通電話討論紅海局勢升級等事宜。未知當時奧斯汀是否已身在醫院，而消息人士稱他當時講話聽不出健康有問題。美國輿論認為奧斯汀入院當天向拜登直接匯報國安事宜，而白宮卻在數天後才知他入院，情況相當不尋常。拜登政府的高級官員稱，對奧斯汀入院和其遲遲未知會白宮感到驚訝，也關注奧斯汀的健康狀況。
有白宮官員向CNN稱，拜登上周六晚與奧斯汀通電話，形容氣氛良好，並指拜登絕對信任奧斯汀，期望他康復回到國防部。目前由副防長希克斯暫代防長職務。消息指，希克斯事件發生時身在波多黎各度假，奧斯汀住院似乎來得突然。有國會助理表示，國會監察委員會直至上周五晚才獲知會奧斯汀入院。他秘密入院引起政界批評，參議院武裝部隊委員會成員科頓要求奧斯汀，盡快解釋事件。