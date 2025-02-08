美國阿拉斯加失蹤小型客機證墜毁　機上10人全罹難

阿拉斯加一架小飛機墜毁，機上10人全數罹難。（圖／美聯社）

美國一架小型客機在當地時間6日從阿拉斯加尤納拉克利特（Unalakleet）起飛後失聯，當局證實該架小飛機已在阿拉斯加西部的海冰上墜毀，機上10名人員全部罹難。

據阿拉斯加公共安全部稱，一架白令航空單引擎渦輪螺旋槳飛機於6日下午從烏納拉克利特起飛，機上載有9名乘客和1名飛行員。據白令航空營運總監奧爾森（David Olson）稱，這架飛機於下午2點37分離開尤納拉克利特，不到一小時官員們就與其失去了聯繫。據國家氣象局稱，天氣有小雪和霧，氣溫為攝氏零下 8.3度 。

沒有發出任何求救訊號

海岸防衛隊中校表示，美國民航巡邏隊提供的雷達取證數據顯示，大約下午3點18分，飛機「發生了某種事件，導致其高度迅速降低，速度也迅速下降」。官員表示無法推測他們遭遇了甚麼事件。

據悉飛機沒有發出任何求救訊號，該客機有緊急定位發射機，如果暴露在海水中，裝置就會自動向衛星發送訊號，衛星會將訊息傳回海岸防衛隊，表示飛機可能遇到危險。但海岸警衛隊表示沒有收到此類消息。