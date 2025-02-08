美國阿拉斯加失蹤小型客機證墜毁　機上10人全罹難

美國一架小型客機在當地時間6日從阿拉斯加尤納拉克利特（Unalakleet）起飛後失聯，當局證實該架小飛機已在阿拉斯加西部的海冰上墜毀，機上10名人員全部罹難。
據阿拉斯加公共安全部稱，一架白令航空單引擎渦輪螺旋槳飛機於6日下午從烏納拉克利特起飛，機上載有9名乘客和1名飛行員。據白令航空營運總監奧爾森（David Olson）稱，這架飛機於下午2點37分離開尤納拉克利特，不到一小時官員們就與其失去了聯繫。據國家氣象局稱，天氣有小雪和霧，氣溫為攝氏零下 8.3度 。
沒有發出任何求救訊號
海岸防衛隊中校表示，美國民航巡邏隊提供的雷達取證數據顯示，大約下午3點18分，飛機「發生了某種事件，導致其高度迅速降低，速度也迅速下降」。官員表示無法推測他們遭遇了甚麼事件。
據悉飛機沒有發出任何求救訊號，該客機有緊急定位發射機，如果暴露在海水中，裝置就會自動向衛星發送訊號，衛星會將訊息傳回海岸防衛隊，表示飛機可能遇到危險。但海岸警衛隊表示沒有收到此類消息。
該航班為定期通勤航班
美國海岸防衛隊發言人薩勒諾（Mike Salerno）表示，救援人員在用直升機搜尋飛機最後已知位置時發現了殘骸，他們派出兩名救援人員前往調查，證實為失聯的白令航空客機。
阿拉斯加州警表示，機上10名乘客均為成年人，該航班為定期通勤航班。由於阿拉斯加的大多數社區並未連接該州的主要公路系統，飛機往往是農村地區長途旅行的唯一選擇。
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