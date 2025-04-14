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國際
2025-04-14 12:28:00

美國阿波羅太空人登月留下96包屎　NASA懸賞2300萬元求解決(有片)

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美國阿波羅太空人登月留96包屎，NASA懸賞2300萬元求解決。

美國阿波羅太空人登月留96包屎，NASA懸賞2300萬元求解決。

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美國太空總署(NASA)1969年執行阿波羅計劃登月，但原來岩士唐(Neil Armstrong)等太空人在事後留下了96包排泄物在月球表面，NASA近月懸賞300萬美元(2,300萬港元)，希望有人獻出良策來處理，首階段剛在上月31日截止，NASA稱正作審核。

綜合報道，當年岩士唐與另外兩位太空人艾德林(Buzz Aldrin)及柯林斯(Michael Collins)，乘搭阿波羅11號登上月球，在收集完月球樣本後，為騰出空間，便將96袋糞便、尿液和嘔吐物遺棄在月球表面。

第一袋人類留在月球的垃圾。(NASA)

第一袋人類留在月球的垃圾。(NASA)

NASA：需考慮如何處理廢棄物 甚至在太空做到回收

NASA推出「月球回收挑戰」(LunaRecycle Challenge)的活動，並出資300萬美元獎金，以尋求處理太空人排泄物的良策。NASA呼籲科學家和創新者造出方法將這些廢物轉化為水、能源和肥料，並為即將到來的月球任務之前啟動「生物遺產」(biological legacy)計劃。NASA指出，未來若要持續送太空人上去，那麼就需要考慮如何處理這些廢棄物，包括固體廢棄物，這些要如何被處存、處理，甚至在太空中就能做回收，達到做到最少量、甚至是沒有垃圾的目標下回到地球。這個「回收挑戰」分為兩階段，向全球公民開放，第一階段已在331日截止，NASA正在為收件的內容做進一步審核。

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