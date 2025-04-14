美國阿波羅太空人登月留下96包屎　NASA懸賞2300萬元求解決(有片)

NASA ：需考慮如何處理廢棄物 甚至在太空做到回收

NASA推出「月球回收挑戰」(LunaRecycle Challenge)的活動，並出資300萬美元獎金，以尋求處理太空人排泄物的良策。NASA呼籲科學家和創新者造出方法將這些廢物轉化為水、能源和肥料，並為即將到來的月球任務之前啟動「生物遺產」(biological legacy)計劃。NASA指出，未來若要持續送太空人上去，那麼就需要考慮如何處理這些廢棄物，包括固體廢棄物，這些要如何被處存、處理，甚至在太空中就能做回收，達到做到最少量、甚至是沒有垃圾的目標下回到地球。這個「回收挑戰」分為兩階段，向全球公民開放，第一階段已在3月31日截止，NASA正在為收件的內容做進一步審核。