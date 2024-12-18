美國阿茲海默症研究數據曝光　的士與救護車司機風險最低

《英國醫學期刊》（The BMJ）近日刊登一份以美國數據為基礎的研究，指出在所調查的443種職業中，的士和救護車司機罹患阿茲海默症的風險最低，僅為0.7%，原因可能在於他們負責空間推理和記憶的大腦區域特別強大。
據英國《每日郵報》（Daily Mail）16日報道，該研究團隊從全美國家生命統計系統（National Vital Statistics System）收集了2020年至2022年期間超過890萬人的死亡資訊，其中約348,328人死於阿茲海默症（Alzheimer's disease）。
調查了443種不同職業
他們調查了443種不同職業中的阿茲海默症發病率，包括公車司機、飛行員、船長和教師，並綜合考慮了年齡、性別、種族、教育程度等因素，指出參與研究的人平均有3.88%死於阿茲海默症。
其中，飛行員、總裁死於阿茲海默症的機率分別是4.5%和4%，而僅有2.7%的船長、1%的的士司機和0.7%的救護車司機死於這一疾病。
研究者指出，隨着年齡增長，人們的腦部組織自然會有所損失，這與一些老年人開始出現的與年齡相關的變化有關。但阿茲海默症會令腦組織大量消失，而不是像正常衰老過程中那樣，僅在小範圍內逐漸消退，幾乎不易察覺。
推理和記憶區域特別強大
據悉，倫敦大學學院的一項著名的早期研究指出，與其他職業相比，的士司機負責空間推理和記憶的大腦區域特別強大。該研究團隊在此基礎上推測，由於海馬迴（hippocampus）是大腦中對記憶至關重要的部分，也是負責方向感和導航的部分，的士司機和救護車司機透過不斷加強大腦該區域的連接，可能讓他們的大腦對抗阿茲海默症的過程變得更有韌性。
不過，該研究的其中一名作者表示，這項論文應當是進一步研究的起點，而非一錘定音的結論。此外，也有不少科學家對此提出質疑，認為未必僅僅是職業因素在預防阿茲海默症上發揮作用。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章