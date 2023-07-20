美國陸沉｜芝加哥驚現「地下氣候變化」專家警告︰正在下沉

由伊利諾州西北大學土木工程教授洛里亞(Alessandro Rotta Loria)領導的團隊，在芝加哥市中心的「洛普區」 (Chicago Loop)，以逾150個溫度傳感器，覆蓋地面以上和以下的不同層次，經過三年的數據收集和電腦模型的協助，推算出1951(即芝加哥地鐵建成年份)至2051年地底溫度變化，指洛普區的地底溫度，過去70年上升了約攝氏15度。

科學家將此稱為「地下氣候變化」(underground climate change)，指造成這些變化的包括地鐵隧道、地下室、停車場和其他地下建築釋放出的熱力。團隊警告，隨著地底升溫，它也會緩慢移動，可能導致建築物地基出現裂縫。洛里亞稱「芝加哥土壤在受熱時收縮……由於地底溫度升高，市中心許多建築基礎正在經歷不必要的沉降，緩慢但持續地下沉。」

美國陸沉｜專家呼籲改造現在建築 減地底熱力

但她補充：「過去70年地底已經升溫，未來30年內仍將繼續升溫，但速度會減緩」，「好消息是，我們不是在談論威脅人命的現象。但它可能引發不樂見的影響，尤其是在經濟角度上，因此我們必須採取行動」。對於如芝加哥等全球各地人口密集的舊城市，其中一個解決方案是改造現有建築，盡量減少它們釋放到地下的熱力；另一個解決方案是收集和再利用部分浪費的熱能。