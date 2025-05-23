美國陸軍數十年來首度閱兵　否認為特朗普慶生

美國陸軍將在6月14日舉行建軍250周年紀念活動，今年加碼閱兵儀式，為波斯灣戰爭以來華府首次閱兵。當天恰逢美國總統特朗普79歲大壽，美國陸軍發言人21日表示，當天活動並未計劃要為特朗普慶祝生日。

傘兵將從空而降遞國旗

據美媒Axios引述美國陸軍發言人華倫（Steve Warren）說法指，在陸軍250周年慶祝活動中，傘兵將從空而降，向美國總統特朗普（Donald Trump）呈遞一面摺疊的國旗。此外，還將在華府的憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵儀式。

據介紹，這場規模龐大的軍事閱兵將有6,700名士兵參與，並動員數十輛坦克與軍事車輛穿越華盛頓特區，是1991年波斯灣戰爭結束以來華府首次舉辦的軍事閱兵。據悉，這一盛事的門票已於14日發售。