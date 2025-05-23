美國陸軍數十年來首度閱兵　否認為特朗普慶生

美國陸軍將在6月14日舉行建軍250周年紀念活動，今年加碼閱兵儀式，為波斯灣戰爭以來華府首次閱兵。當天恰逢美國總統特朗普79歲大壽，美國陸軍發言人21日表示，當天活動並未計劃要為特朗普慶祝生日。
傘兵將從空而降遞國旗
據美媒Axios引述美國陸軍發言人華倫（Steve Warren）說法指，在陸軍250周年慶祝活動中，傘兵將從空而降，向美國總統特朗普（Donald Trump）呈遞一面摺疊的國旗。此外，還將在華府的憲法大道（Constitution Avenue）舉行閱兵儀式。
據介紹，這場規模龐大的軍事閱兵將有6,700名士兵參與，並動員數十輛坦克與軍事車輛穿越華盛頓特區，是1991年波斯灣戰爭結束以來華府首次舉辦的軍事閱兵。據悉，這一盛事的門票已於14日發售。
花費高達4500萬美元
陸軍250周年慶祝活動當天恰逢特朗普79歲大壽，當被問及是否會為特朗普慶生時，華倫表示：「沒有計劃。今年已經是陸軍慶祝生日的第250年了——之前我們已經慶祝過249年了。」
美國陸軍預計為這一慶祝活動花費2,500萬至4,500萬美元（約1.96億至3.52億港元），閱兵儀式中可見到M1A1型艾布蘭戰車（Abrams）和其他重型車輛。報道指出，與往年相比，今年加碼閱兵儀式，這與特朗普長期以來希望舉辦閱兵儀式的願望一致。
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