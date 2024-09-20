美國電力公司紀錄錯誤　加州男幫鄰居交電費長達15年

一名加州男子發現自己的電費最近幾個月異常飆漲，在經過一番調查後，赫然發現原來他一直在幫鄰居繳電費。

住在美國加州的威爾遜（Ken Wilson）自2006 年以來一直獨自住在瓦卡維爾（Vacaville）的一棟公寓樓裏，幾個月前他開始注意到電費帳單上漲，為了節省電費，他還買了監控設備來了解電器使用了多少瓦的電，但電費仍舊居高不下。令他不解的是，即使他關掉了室內的總電源，他的電錶卻仍然在跑。

關掉總電源但電錶仍在跑

威爾森立刻聯絡了當地的電力公司PG&E，請他們派員來檢查，而檢查結果令人吃驚，原來威爾森一直在幫鄰居付電費。

PG&E發布新聞稿表示，威爾遜可能一直在為他旁邊的公寓支付電費長達15年。PG&E發言人表示：「我們的初步調查發現，自2009年起，客戶公寓的電錶號碼就被記入另一套公寓。」原來威爾森的電錶被連接到了91號，而非他居住的90號公寓。