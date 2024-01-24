熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 深圳Costco 綠置居2023 日本地震 姜濤 薈鳴 山姆超市 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-24 14:15:00

美國電商eBay裁員1000人　全美員工需居家工作

分享：

eBay執行長安諾（Jamie Iannone）23日在公司blog發信通知員工，表示未來幾個月內將縮減員工合約數量，因為公司「總人數和開支已經超過業務成長速度」，為了解決這項問題正實施組織改革，調整及鞏固特定團隊，改善端到端體驗，以求更能滿足全球客戶需求。

科技業裁員潮不斷蔓延！美國電商平台eBay宣布將裁員1000人，等於約有9%全職員工丟掉飯碗。CEO也親曝原因，表示公司業務速度，趕不上員工的人數及開支。根據《CNN》報道，eBay執行長安諾（Jamie Iannone）23日在公司Blog發信通知員工，表示未來幾個月內將縮減員工合約數量，因為公司「總人數和開支已經超過業務成長速度」，為了解決這項問題正實施組織改革，調整及鞏固特定團隊，改善端到端體驗，以求更能滿足全球客戶需求。

Ad Block

eBay：需要變革

安諾更指出，eBay招聘人力過快，組織不停擴張。安諾表示，「我們很快就會開始通知職位被裁撤的員工，有需要會進入協商程序」，也希望員工24號居家上班，為需要協商的員工提供談話的空間與隱私。他坦言，「這些變化很困難，但我相信透過共同努力，我們會變得比以往任何時候都更加強大」，「未來幾個月內，你們將會看見更專注、敏捷、反應更快的eBay」。事實上，從截至去年9月30日的上一季財報看來，eBay淨利有 13 億美元，相較前一年虧損 7,000 萬美元有大幅改善，並稱該季是業績表現穩健的一季，如今卻說公司「需要變革」。不過，投資人似乎樂觀看待eBay進行組織變革，eBay 23 日盤後股價上漲逾 3%。全球科技業去年掀起大規模裁員潮，如今延續到今年，原因是對消費者及企業支出的憂慮依然存在。亞馬遜、Alphabet及Unity本月已證實將裁員，思愛普（SAP）也於23日表示，2024年重整計畫目標包括8000名員工自願裁員或調整職位。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受