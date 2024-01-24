美國電商eBay裁員1000人　全美員工需居家工作

科技業裁員潮不斷蔓延！美國電商平台eBay宣布將裁員1000人，等於約有9%全職員工丟掉飯碗。CEO也親曝原因，表示公司業務速度，趕不上員工的人數及開支。根據《CNN》報道，eBay執行長安諾（Jamie Iannone）23日在公司Blog發信通知員工，表示未來幾個月內將縮減員工合約數量，因為公司「總人數和開支已經超過業務成長速度」，為了解決這項問題正實施組織改革，調整及鞏固特定團隊，改善端到端體驗，以求更能滿足全球客戶需求。

eBay：需要變革

安諾更指出，eBay招聘人力過快，組織不停擴張。安諾表示，「我們很快就會開始通知職位被裁撤的員工，有需要會進入協商程序」，也希望員工24號居家上班，為需要協商的員工提供談話的空間與隱私。他坦言，「這些變化很困難，但我相信透過共同努力，我們會變得比以往任何時候都更加強大」，「未來幾個月內，你們將會看見更專注、敏捷、反應更快的eBay」。事實上，從截至去年9月30日的上一季財報看來，eBay淨利有 13 億美元，相較前一年虧損 7,000 萬美元有大幅改善，並稱該季是業績表現穩健的一季，如今卻說公司「需要變革」。不過，投資人似乎樂觀看待eBay進行組織變革，eBay 23 日盤後股價上漲逾 3%。全球科技業去年掀起大規模裁員潮，如今延續到今年，原因是對消費者及企業支出的憂慮依然存在。亞馬遜、Alphabet及Unity本月已證實將裁員，思愛普（SAP）也於23日表示，2024年重整計畫目標包括8000名員工自願裁員或調整職位。