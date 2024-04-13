美國青年飲醉酒　竟將汽油桶丟進營火中引爆炸至少17傷

這起意外發生在2022年10月14日，據沙瓦諾縣治安官辦公室稱，當地的普拉斯基高中橄欖球賽結束後，幾十名青少年聚集在楓樹格羅夫鎮舉辦營火晚會派對。當時山姆.阿姆斯壯（Sam Armstrong）也和朋友一同前往。過程中，他因為好玩就將裝有汽油和柴油的桶子扔進火裡，引發嚴重爆炸，現場大約60 名年輕人中至少有17 人被燒傷。沙瓦諾縣警長克里斯·馬德爾 (Chris Madle)表示，「沒有人撥打 911通報，我們不知道具體原因，但每個人都自行送往醫院。」

美國一名18歲少年在2年前在一場營火晚會上引發爆炸，當時造成17人受傷。日前法院宣判，他被判處1年有期徒刑、5年緩刑。 意外發生在2022年10月14日，據沙瓦諾縣治安官辦公室稱，當地的普拉斯基高中欖球賽結束後，幾十名青少年聚集在楓樹格羅夫鎮舉辦營火晚會派對。當時山姆阿姆斯壯（Sam Armstrong）也和朋友一同前往。過程中，他因為好玩就將裝有汽油和柴油的桶子扔進火裡，引發嚴重爆炸，現場大約60名年輕人中至少有17人被燒傷。沙瓦諾縣警長克里斯馬德爾（Chris Madle）表示，「沒有人撥打911通報，我們不知道具體原因，但每個人都自行前往醫院。」

根據一份刑事起訴書，阿姆斯壯告訴警方，他不知道自己的行為會引起爆炸並傷害任何人，他告訴調查人員自己一直在喝啤酒，可能是喝多了。 最終阿姆斯壯被控13項因疏忽使用爆炸物造成傷害的罪名，他對此沒有提出抗辯，另外還有一些傷者對他提起了民事訴訟。 11日，阿姆斯壯在沙瓦諾縣法院出庭，他的辯護律師佩蒂特（Greg Petit）告訴法官，他的當事人感到抱歉、羞愧。沙瓦諾縣地方檢察官帕克表示，根據阿姆斯壯的認罪協議，檢察官將建議判處5年緩刑和6個月監禁，最終他被判處1年的有期徒刑、5年緩刑。