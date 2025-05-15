美國非法按摩院涉賣淫洗黑錢　警方突襲於熊公仔內搜出468萬現金

美國新澤西州愛迪生市警方日前突襲一間非法按摩院，在業者住所搜出塞在熊公仔玩偶內的60萬美元現金（約468萬港幣），創下該市有史以來最大宗的資產查扣紀錄。

警方表示，他們還搜查了迪耶諾的家，在那裡查獲65萬美元現金，其中60萬美元被縫在一隻熊公仔裡，此外還查獲一輛2025年特斯拉Model Y以及勞力士、卡地亞手錶。警方從迪耶諾的銀行帳戶中凍結超過10萬美元資金，總計查扣資產達75萬美元（約585萬港幣），創下該警局的辦案記錄。

據《紐約郵報》（New York Post）13日報道，警方表示經過一年的臥底調查，於8日突襲位於愛迪生市的「Bliss Spa」按摩院，逮捕47歲的業者迪耶諾（Daniela Diienno）及另外4名女性。

4名被逮捕的女性從26至45歲不等

據報道，迪耶諾被控一級洗錢、二級組織性街頭犯罪、三級教唆賣淫及四級經營賣淫場所等罪名，目前被關押在密德塞克斯郡成人矯正中心等候聽證。其他4名被逮捕的女性從26歲至45歲不等，均被控從事或教唆賣淫罪，已獲釋並等待傳喚，涉事按摩院因多項衛生規範違規，目前已被吊銷營業執照。

據悉，自2022年起，愛迪生市當局開始打擊涉及賣淫和毒品的當地場所，這間按摩院是最新一家遭查的非法場所。

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