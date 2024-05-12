美國餐廳員工小便吐口水製「加料餐」　140名顧客報警立案

美國堪薩斯州利伍德市一間餐廳傳出有員工尿在食物裏、還用生殖器碰觸食材後端給客人吃，至少有140名顧客就此事報案，有部分人稱自己用餐後出現腸胃不適的症狀。

用生殖器、臀部和腳觸碰食物

綜合外媒報道，在利伍德市（Leawood）的赫里福德餐廳 (Hereford House) 工作的21歲男子漢森 (Jace C. Hanson) ，遭指控在3月26日至4月23日期間，對餐點動手腳。有人向聯邦調查局舉報漢森，因為他在網上發布了疑似惡搞餐廳食物的影片。線人稱，影片顯示漢森在餐廳工作時向食物吐口水、還用腳接觸食物。

沒想到聯邦調查局（FBI）審視這些影片後，發現實際情況更加噁心。調查人員發現一堆標題是「再次在醬汁中撒尿」、「在餐廳甜品上撒尿」、「喜歡讓人們嚐到我出汗的生殖器」和「向餐廳裡的所有東西吐口水第二集」的影片。據稱，漢森用生殖器、臀部和腳觸碰食物，甚至並將其塞進褲子裏，然後再提供給顧客。