美國首例「切掉禍根」！54歲男子多次性侵少女　獲刑50年並處物理閹割

據CBS報導，54歲的格倫·沙利文（Glenn Sullivan Sr.）於17日承自己犯下的4項二級強姦罪。2022年7月，路易斯安那州利文斯頓（Livingston）的一名年輕女子到當地警局報警，稱自己在14歲時多次遭沙利文性侵並懷孕。經DNA檢測，證實當時52歲的沙利文是嫌犯，他還威脅受害者和她的家人不准報警。

美國一名54歲男子多次性侵14歲少女，導致其懷孕，近日被判入獄50年以及物理閹割，這是美國首次出現將罪犯閹割的判決。

少女多次遭性侵並懷孕 據CBS報導，54歲的格倫·沙利文（Glenn Sullivan Sr.）於17日承自己犯下的4項二級強姦罪。2022年7月，路易斯安那州利文斯頓（Livingston）的一名年輕女子到當地警局報警，稱自己在14歲時多次遭沙利文性侵並懷孕。經DNA檢測，證實當時52歲的沙利文是嫌犯，他還威脅受害者和她的家人不准報警。 當地檢察官斯科特·M·佩里盧克斯(Scott M. Perrilloux) 在發布的新聞稿中表示：「由於恐懼，許多此類案件都沒有被舉報。這名年輕女子在面對威脅和逆境時，鼓起勇氣說出真相，這確實令人難以置信。」