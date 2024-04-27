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國際
2024-04-27 09:17:00

美國首例「切掉禍根」！54歲男子多次性侵少女　獲刑50年並處物理閹割

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據CBS報導，54歲的格倫·沙利文（Glenn Sullivan Sr.）於17日承自己犯下的4項二級強姦罪。2022年7月，路易斯安那州利文斯頓（Livingston）的一名年輕女子到當地警局報警，稱自己在14歲時多次遭沙利文性侵並懷孕。經DNA檢測，證實當時52歲的沙利文是嫌犯，他還威脅受害者和她的家人不准報警。

美國一名54歲男子多次性侵14歲少女，導致其懷孕，近日被判入獄50年以及物理閹割，這是美國首次出現將罪犯閹割的判決。

2017年3月8日，參加婦女節遊行的美國民眾。（圖／unsplash）

2017年3月8日，參加婦女節遊行的美國民眾。（圖／unsplash）

少女多次遭性侵並懷孕

據CBS報導，54歲的格倫·沙利文（Glenn Sullivan Sr.）於17日承自己犯下的4項二級強姦罪。2022年7月，路易斯安那州利文斯頓（Livingston）的一名年輕女子到當地警局報警，稱自己在14歲時多次遭沙利文性侵並懷孕。經DNA檢測，證實當時52歲的沙利文是嫌犯，他還威脅受害者和她的家人不准報警。

當地檢察官斯科特·M·佩里盧克斯(Scott M. Perrilloux) 在發布的新聞稿中表示：「由於恐懼，許多此類案件都沒有被舉報。這名年輕女子在面對威脅和逆境時，鼓起勇氣說出真相，這確實令人難以置信。」

根據路易斯安那州2008年的一項法律規定，犯有某些強姦罪的男性可能會被判處化學閹割，他們也可以選擇進行物理閹割。佩里盧克斯表示，沙利文請求對他進行物理閹割。根據法律，此程序將由州懲教單位執行，但執行時間不能早於罪犯刑期結束前一週。這意味著沙利文要在50年刑期結束前一周才會被執行閹割手術，那時他已經104歲了，恐怕已經去世，無法真正執行。

「針對青少年的性犯罪是我們所起訴的最惡劣的犯罪行徑，」經手此案的助理地方檢察官布拉德·J·卡西奧（Brad J. Cascio）在新聞稿中稱，「我將運用立法機關願意提供給我們的一切工具，包括物理閹割，為我們社區的兒童尋求正義。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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