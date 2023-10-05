美國首例｜聯邦通訊委員會首次就太空垃圾判罰款

美國聯邦通訊委員會(FCC)因衛星廣播服務提供商Dish Network，未能將廢棄衛星等太空垃圾移離至遠離其他正運行的衛星，判處15萬美元(折合117萬港元)的罰款，這亦是美國政府首次向遺留太空垃圾的企業罰款。

綜合報道，太空垃圾的正式名稱為「太空碎片」(Space debris)，是包括廢棄衛星、留在軌道的太空船零件等碎片，由於太空碎片會繼續按照地球軌道運行，因此存在與其他太空設備碰撞的風險。美國聯邦通訊委員會表示，Dish Network的廢棄衛星，對其他衛星構成潛在風險。該公司的這個廢棄衛星於2002年發射，原本Dish Network預計將衛星移至離地球約300公里的位置遺棄，但該衛星2022年退役時燃料不足，只能移往距離地球122公里的地方。