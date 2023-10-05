美國首例｜聯邦通訊委員會首次就太空垃圾判罰款

美國聯邦通訊委員會(FCC)因衛星廣播服務提供商Dish Network，未能將廢棄衛星等太空垃圾移離至遠離其他正運行的衛星，判處15萬美元(折合117萬港元)的罰款，這亦是美國政府首次向遺留太空垃圾的企業罰款。
綜合報道，太空垃圾的正式名稱為「太空碎片」(Space debris)，是包括廢棄衛星、留在軌道的太空船零件等碎片，由於太空碎片會繼續按照地球軌道運行，因此存在與其他太空設備碰撞的風險。美國聯邦通訊委員會表示，Dish Network的廢棄衛星，對其他衛星構成潛在風險。該公司的這個廢棄衛星於2002年發射，原本Dish Network預計將衛星移至離地球約300公里的位置遺棄，但該衛星2022年退役時燃料不足，只能移往距離地球122公里的地方。
FCC：罰款展現委員會擁有強大的執法權和能力
美國聯邦通訊委員會又指，隨著營運衛星變得更加普遍，且太空經濟迅速發展，該委員會必須確保運營商遵守其訂定的協議，此次開罰是一項突破性的協定，透過罰款展現美國聯邦通訊委員會擁有強大的執法權和能力，以執行重要的太空碎片協議。
據估計，自1957年發射第1顆衛星以來，全球已向太空發射超過1萬顆衛星，其中有超過一半是處於閒置狀態。根據美國太空總署(NASA)表示，軌道上有逾2.5萬塊長度超過10公分的太空碎片。