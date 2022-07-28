美國首次有議員證實佩洛西擬訪台　稱向北京展現政治威懾力

美國眾議院議長佩洛西是否在下月出訪台灣，惹來關注。美國首次有政界人士公開證實佩洛西計劃訪問台灣行程。

眾議院外交事務委員會共和黨首席議員麥考爾接受全國廣播公司訪問時，透露佩洛西曾邀請他和小部分議員一同訪問台灣，雖然他因為有其他私人事務，婉拒佩洛西的邀請，但呼籲其他有意訪台的議員亦應該前行，認為可以向北京展現政治威懾力。

佩洛西重申不討論出訪計劃

至於佩洛西拒絕就有關訪台計劃透露任何消息，重申基於安全原因，她不會按照慣例討論出訪計劃，美國國防部長奧斯汀就指，已經與佩洛西交談，並提供安全評估。

英國《金融時報》早前指，佩洛西計劃8月出訪亞洲，行程包括台灣、日本、新加坡、印尼和馬來西亞；日本媒體引述消息人士報道，指佩洛西計劃下月初訪問日本，出席日本國會悼念遇刺身亡的安倍晉三活動，惟未知會否順道訪問台灣。

中國駐美大使：倘有人 圖把台灣分裂出去 中國軍隊必捍衛國家

而在北京，國防部警告，如果美方一意孤行，中國軍隊絕不會坐視不管。中國駐美大使館秦剛在華盛頓出席解放軍建軍95周年慶祝活動時指，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的核心問題，如果有人試圖把台灣從中國分裂出去，執意挑戰中方底線，中國軍隊必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。