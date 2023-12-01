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國際
2023-12-01 16:45:59

美國首都華盛頓治安惡化　FBI探員在國會附近遭人持槍劫車

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美國首都華盛頓治安惡化　FBI探員在白宮附近遭人持槍劫車

美國治安敗壞問題嚴重，首都華盛頓特區也不例外。上月29日，一名FBI探員竟在國會大廈附近被洗劫，他的車子、防彈衣以及無線電全部被搶走。

懸賞高達1萬美元

據NBC等外媒報道，聯邦調查局證實，其一名探員於周三下午被劫車。當時這名探員正駕駛着一輛藍色雪佛蘭，在行經憲法大道（Constitution Avenue）時遭兩名男子持槍劫車。據悉車子裏還有他的防彈衣以及內部通訊用的無線電。

警方於下午3點45分左右接獲報案後出動，不到30分鐘就找到被劫走的車輛。目前FBI和警方正在就細節調查中，包括歹徒的動機以及他們是否事先就知道該名探員的身份。當局發布歹徒逃走片段，並表示懸賞高達1萬美元（約7.81萬港元），希望民眾能夠踴躍提供線索。

拜登孫女的公務車也遇劫

華盛頓特區劫車事件層出不窮。10月時德州眾議員奎利亞爾（Henry Cuellar）在國會大廈附近被3名男子劫車，所幸並沒有人受傷。上月，拜登孫女的公務車也被3名男子試圖闖入劫車，當時歹徒還向特勤局人員開槍。

據美媒報道，華盛頓特區今年的劫車事件比2022年激增了107%；2023年截至目前為止，已發生911宗劫車事件，其中77%涉及槍枝。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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