美國馬里蘭州州長以1個理由特赦17.5萬大麻輕罪犯

美國《華盛頓郵報》周日(16日)報道，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)將大規模特赦毒品輕罪犯，這項舉措影響深遠，數十年來遭定罪的17.5萬大麻輕罪犯均獲特赦。

報道指這是美國範圍最大的特赦行動之一，涉及廣泛用於娛樂用途的大麻。而行動目的在於，解決對黑人造成影響的社會和經濟不公平問題。摩爾對《華郵》表示，他打算透過簽署特赦令來「糾正許多歷史錯誤」。特赦令於周一生效。

特赦原因

摩爾說，隨著愈來愈多州份放寬大麻管制，馬里蘭州這次特赦範圍遍及約10萬人，是官員們採取對全美「影響最深遠、最積極」的行政行動，目的在於消除刑事司法的不平等。