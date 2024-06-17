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國際
2024-06-17 19:30:07

美國馬里蘭州州長以1個理由特赦17.5萬大麻輕罪犯

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馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

馬里蘭州州長摩爾。(美聯社)

美國《華盛頓郵報》周日(16)報道，馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)將大規模特赦毒品輕罪犯，這項舉措影響深遠，數十年來遭定罪的17.5萬大麻輕罪犯均獲特赦。

報道指這是美國範圍最大的特赦行動之一，涉及廣泛用於娛樂用途的大麻。而行動目的在於，解決對黑人造成影響的社會和經濟不公平問題。摩爾對《華郵》表示，他打算透過簽署特赦令來「糾正許多歷史錯誤」。特赦令於周一生效。

特赦原因

摩爾說，隨著愈來愈多州份放寬大麻管制，馬里蘭州這次特赦範圍遍及約10萬人，是官員們採取對全美「影響最深遠、最積極」的行政行動，目的在於消除刑事司法的不平等。

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馬里蘭州去年經全州公投，通過成年人使用大麻和大麻零售合法化。摩爾表示：「如果希望創造包容性的經濟增長，就要開始消除這些繼續不成比例地存在於有色人種社區中的障礙。」

他說，一旦有刑事紀錄，即使服了刑，仍會有很長一段時間會被剝奪就業、教育和住房權利。

馬里蘭州去年經全州公投，通過成年人使用大麻和大麻零售合法化。(美聯社)

馬里蘭州去年經全州公投，通過成年人使用大麻和大麻零售合法化。(美聯社)

黑人因藏大麻被捕的可能性比白人高

馬里蘭州檢察長布朗(Anthony Brown)表示，特赦範圍將擴大到因持有大麻或吸毒用品而被定罪的輕罪者，此舉在好的方面，對馬里蘭州黑人和棕色人種產生了重大影響。

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根據《華郵》引述州政府數據，馬里蘭州600萬人口僅33%是黑人，但州內男囚犯人數卻有超過70%是黑人。美國民權聯盟數據顯示，黑人因持有大麻而被捕的可能性是白人的逾3倍。

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