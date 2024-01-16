美國駐伊拉克領事館附近發生爆炸致4死　伊朗革命衛隊承認針對「間諜中心」（有片）

伊拉克總理：強烈譴責

現場畫面中可以看到，夜空中突然發生爆炸，火光和濃煙不斷竄出，庫德斯坦地區的安全委員會表示，攻擊共造成四人死亡、六人受傷，但沒有外國軍隊或美軍在這場爆炸中喪生，也沒有基礎設施損壞。事發後不久，據伊朗官方媒體發表的聲明稱，該宗爆炸是由伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）所為，他們使用彈道飛彈，向伊拉克北部庫德自治區首府艾比爾的「間諜中心」以及「反伊朗恐怖組織集會中心」發動攻擊。而這次行動，主要是為了回應今年1月3日，在伊朗知名軍事指揮官卡西姆.蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）死亡四周年的紀念活動上，發生的血腥恐怖襲擊，造成至少103人死亡，141人受傷。伊拉克庫德斯坦總理馬斯魯爾·巴爾扎尼（Masrour Barzani），在社交平台發文譴責「我強烈地譴責這一針對庫德斯坦地區人民的懦夫式襲擊，我敦促巴格達聯邦政府採取反對公然侵犯伊拉克和庫德斯坦地區主權的原則立場。」