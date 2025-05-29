美國高中生畢業禮後直衝Burger King打工　得網民欣賞眾籌捐17萬助升學

美國喬治亞州一名高中畢業生，參加畢業典禮後沒有和朋友狂歡慶祝，而是穿著畢業服立即衝到「漢堡王」打工，他努力打拼的身影被一名家長拍下傳上網，感動許多網友，讓他獲得約17.2萬港元捐款。

美國《紐約郵報》報道，這名現年18歲的高中男生貝克（Mykale Baker），21日從他就讀的「Mills Creek High School」高中畢業，他沒有與同學狂歡慶祝，而是立即回到他打工的漢堡王，繼續工作。當時他仍身穿畢業服、脖子掛著獎章，手上戴著塑膠手套，認真打包每一份訂單。

這一幕正好被一名同為畢業生家長的女子看到，她表示，當晚她剛參加女兒畢業典禮，晚間10時左右經過漢堡王車道，看見貝克努力工作的身影，深受感動，於是拍下傳上網，迅速引發熱議，至今已超過300萬次觀看。她表示，「有一個年輕人，靜靜地向世界展現了什麼叫做決心。」

之後，這名女子發起募款，截至目前已收到逾2萬2千美元（約17.2萬港元）捐款，將全數用於貝克的大學教育費。幾天後，這名女子到漢堡王告訴貝克這個驚喜，他當場感動落淚，場面令人動容。