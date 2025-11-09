美國高中生走廊碰撞釀口角　校外私了開兩槍射殺同學

美國佛羅里達州一名15歲高中生雷丁（Jacori Redding）涉嫌開槍射殺16歲同學達馬西（Pinien Dalmacy）。校園悲劇起因竟是2人在學校走廊擦撞後的爭執。檢方正尋求以成年人身分起訴雷丁，若被定罪最高恐面臨30年監禁。

根據《紐約郵報》報道，橙縣（Orange County）警長 米納 （John Mina） 在記者會上表示， 10月9日，橡樹嶺高中（Oak Ridge High School）的高二生雷丁和達馬西在校內走廊相撞後起口角。雷丁因拒絕向達馬西道歉，雙方便約好在放學後到附近公園「私了」。

逃回學校於飯堂落網

警方稱，雷丁涉嫌在公園內對被害者連開2槍，隨後逃回學校於飯堂落網。警方也在雷丁的背包中，發現了作案槍枝。雷丁預定在12日出庭，法院將舉行聽證會決定他在審判前是否應被關押在監獄中。