美國高通脹 夫婦分享慳家方法11口每月僅花2800

美國一對節儉夫婦居於紐約州Burnt Hills，擁有自己所住物業、無欠債，一家11口每月開支僅364美元(約2,839港元)。但在美國高通脹下，育有9名孩子的他們又如何維持生活呢？答案是一如往常不外出消費花錢，以及在家裡種蔬果自給自足，並直接向餐廳供應商入貨、大批購買東西價錢較平和只買減價貨，即使高通脹來臨，對他們一家也沒有影響。

定下零消費月不買非必需品

Art Shillito和妻子Janelle的9名子女年齡介乎2個月大至19歲，Art向《華爾街日報》稱，因為他們的購物模式，即使高通脹對他們影響也不大，並補充他們的慳錢方法不容易，不是所有人都贊同，「大家對我們所做的感興趣，但要實踐時便無興趣了，他們想要較容易的方法」。夫婦兩人數年來也有開設網誌和YouTube頻道Parsnips and Parsimony分亨慳家技巧，例如大批購買生活所需品、耕種和DIY自己動手做等，還有秘密貼士：包裝損毀時零售商或大減價；定下零消費月完全不買非必需品；核對一至兩項開支種類，研究如何削減使費。Art稱，他最近才自行修補屋頂，只花費1,065.34美元(約8,300港元)，如果僱用他人做，估計要花7,356.08美元(約5.7萬港元)。

根據勞工部數據，美國5月物價較去年同期上升11.9%。Shillito夫婦說，他們也發覺每加侖牛奶售價自1月起上升8%，他們又不想減少購買，遂透過一個本地奶製品組織可以買5加侖送半加侖牛奶。雞蛋是另一價格上升食品，他們就養了38隻雞，可以供給一家雞蛋食用。