美國麥當勞員工疑被職場欺凌 牧師丈夫代出頭衝店內 險將員工頭部壓進400度油鍋

美國北卡羅萊納州近日發生一件暴力事件，一名牧師因不滿任職麥當勞的妻子不被同事尊重，怒衝進店內，試圖將員工的頭壓進400度的油鍋內，事後牧師遭警方逮捕。

妻致電求助 丈夫即代出頭

綜合外媒報導，這件事件發生在北卡羅萊納州的高點市（High Point），一名叫Dwayne Waden的男子收到於麥當勞任職妻子Latoya Gladney電話，稱在接受經理職業培訓時，被同事無理對待、言行不尊重疑被職場欺凌。她致電尋求丈夫開解，而Dwayne Waden收線後即趕往麥當勞現場。