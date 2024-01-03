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國際
2024-01-03 10:50:00

美國麥當勞員工疑被職場欺凌 牧師丈夫代出頭衝店內 險將員工頭部壓進400度油鍋

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美國麥當勞員工疑被職場欺凌 丈夫代出頭衝入店內 險將員工頭部壓進400度油鍋

美國麥當勞員工疑被職場欺凌 丈夫代出頭衝入店內 險將員工頭部壓進400度油鍋

美國北卡羅萊納州近日發生一件暴力事件，一名牧師因不滿任職麥當勞的妻子不被同事尊重，怒衝進店內，試圖將員工的頭壓進400度的油鍋內，事後牧師遭警方逮捕。

妻致電求助 丈夫即代出頭

綜合外媒報導，這件事件發生在北卡羅萊納州的高點市（High Point），一名叫Dwayne Waden的男子收到於麥當勞任職妻子Latoya Gladney電話，稱在接受經理職業培訓時，被同事無理對待、言行不尊重疑被職場欺凌。她致電尋求丈夫開解，而Dwayne Waden收線後即趕往麥當勞現場。

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34歲麥當勞員工額頭右眼嚴重受傷

有目擊者指出，Dwayne Waden進入店內立刻向一名34歲員工攻擊，瘋狂攻擊對方的臉，用雙手掐住對方頸部，更試圖將該名員工頭部壓進高達400度的油鍋。麥當勞店內其他人見狀即上前制止，制止了混亂情況。當地警方表示，Dwayne Waden是一名貨車司機，同時在當地教會組織擔任牧師，而這事件造成該名34歲員工額頭與右眼嚴重受傷，頸部也有抓痕，警察以襲擊和毆打罪將Dwayne Waden逮捕，保釋金定為1000美金，預計將在1月22日出庭。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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