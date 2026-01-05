美國麥當勞「McRib」無豬肋骨 遭4名食客控告

又是菠蘿包冇菠蘿的問題。美國一名麥當勞粉絲發起集體訴訟，與另外3名食客控告麥當勞期間限定推出的包款「McRib」，裡面並無豬肋骨(rib)的肉，名字有誤導之嫌。
肉餅外型做到像豬肋骨
McRib於1982年在美國推出，間中會回歸，有一定的捧場客，最近於去年11月起推出。根據美國麥當勞網站提McRib食材的過敏資訊，McRib的豬肉餅包含豬肉、水和鹽，並沒有豬肋骨肉成分。該款麵包的肉餅只是外型做到像豬肋骨排，事實上並沒有骨。根據上月23日的入稟狀，4名原告人指McRib的宣傳手法誤導，其名字及肉餅的外型，令消費者相信該產品用了真正的豬肋骨肉，採用了高品質的豬肉。他們指，麥當勞知道或應該知道，消費者將被誤導。
原訴人指混合豬肩肉豬心豬肚 麥當勞斥不實
該訴訟又指，McRib使用的是低質素豬肉，包括豬肩肉、豬心、豬肚和燙過的豬胃。今次集體訴訟有意代表過去4年內曾購買McRib的消費者，並對美國麥當勞提出16項指控，包括欺詐、違反保證、違反合約以及違反消費者保護法。麥當勞否認McRib用了豬內臟，在聲明中說該熱賣產品採用100%無骨豬肉。該公司又指，有關訴訟歪曲事實，許多說法都不準確。食物品質和安全是該公司核心價值，致力在所有餐牌食品中使用真正優質的食材。麥當勞接受傳媒訪問補充稱，麥當勞肉餅不使用豬心、豬肚或燙過的豬胃，而且這些食材也不允許用於任何豬肉產品中。
原訴人指，McRib的宣傳資訊虛假，並以高價出售，貴過其他產品；例如2024年12月，平均售價是5.63美元(約44港元)，部分地點售價更達7.89美元(約62港元)。狀詞指，McRib是麥當勞餐牌中最貴的單點餐品，貴過採用100%牛肉的肉餅餐品。