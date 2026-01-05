美國麥當勞「McRib」無豬肋骨 遭4名食客控告

又是菠蘿包冇菠蘿的問題。美國一名麥當勞粉絲發起集體訴訟，與另外3名食客控告麥當勞期間限定推出的包款「McRib」，裡面並無豬肋骨(rib)的肉，名字有誤導之嫌。

肉餅外型做到像豬肋骨

McRib於1982年在美國推出，間中會回歸，有一定的捧場客，最近於去年11月起推出。根據美國麥當勞網站提McRib食材的過敏資訊，McRib的豬肉餅包含豬肉、水和鹽，並沒有豬肋骨肉成分。該款麵包的肉餅只是外型做到像豬肋骨排，事實上並沒有骨。根據上月23日的入稟狀，4名原告人指McRib的宣傳手法誤導，其名字及肉餅的外型，令消費者相信該產品用了真正的豬肋骨肉，採用了高品質的豬肉。他們指，麥當勞知道或應該知道，消費者將被誤導。