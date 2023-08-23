美國麻煩系網紅日本再遇襲　秋葉原馬路跳舞被打最後……（多片）

美國一位愛以滋擾生事引起話題的網紅Johnny Somali，早前因為在日本的列車上，滋擾日本乘客，最後被看不過眼的外籍男子扇他一記耳光。雖然他之後一度轉到印尼的峇里玩樂，不過近日他又回歸日本，結果除了繼續遭到日本人指責外，日前更在秋葉原街頭被打，當他想追上去尋找打他的男子時，卻已經未能尋獲。
Johnny Somali已經成為了日本網民討厭的名字，原因是他上月在日本的電車上，以「廣島，長崎！我們會再炸你們一次！」挑釁日本人，雖然當時有美籍韓裔的男子阻止，但他的行為已惹起大量網民的不滿。而雖然他之後轉到印尼，但也在當地再挑釁日本女子，並表示自己就是要製造問題來吸引關注。
▼Johnny Somali在秋葉原遇襲▼
迷惑系YouTuberジョニーソマリ、横断歩道で— 話題のツイ動画 (@itaiTikTok) August 22, 2023
踊ってたら、突然知らない人にビンタをくらう…pic.twitter.com/Jz6mlNSV5f
因此Johnny Somali再次回到日本，向日本人繼續挑釁。日前他就已經曾在澀谷被一批日本人指罵，他及後在日本警察的保護之下，向日本人們道歉。然而他仍在日本的列車車廂做出大量滋擾的行為。在日前，他本來想在秋葉原JR站下的過路線上跳舞，不過一名穿紅衫，應該是日本人的男子走近，在他跳舞時向他頭部大力打下去，令他帽子飛脫。Johnny Somali之後拾回帽子及拍攝器材希望追上，不過在對面馬路已失去了男子蹤影。
不少網民對於襲擊的男子都表示讚賞，而Johnny Somali似乎也不會就此罷休。
▼Johnny Somali在警察保護下道歉▼
【悲報】広島・長崎に「もう一度、原爆を落としてやる」と暴言を吐くジョニーソマリがまた来日— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) August 19, 2023
渋谷のセンター街で配信始める。
日本人はだれも君のことを許してないぞ。
Please get out of japan.
#suspendas #サスペンダス #johnnysomali #ジョニーソマリ @SomaliJohnny https://t.co/pBLLu5EkZB pic.twitter.com/f830GN8dO1
▼Johnny Somali日前在列車上滋擾▼
迷惑系 Youtuber ジョニーソマリは、また来日🇯🇵して日本の電車内で意味不明なダンスを踊っているんだね…#JohnnySomali #たぬかなpic.twitter.com/68YD9tD9BH— @airi_deshi_555 (@airi_deshi_555) August 22, 2023