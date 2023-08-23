美國麻煩系網紅日本再遇襲　秋葉原馬路跳舞被打最後……（多片）

美國一位愛以滋擾生事引起話題的網紅Johnny Somali，早前因為在日本的列車上，滋擾日本乘客，最後被看不過眼的外籍男子扇他一記耳光。雖然他之後一度轉到印尼的峇里玩樂，不過近日他又回歸日本，結果除了繼續遭到日本人指責外，日前更在秋葉原街頭被打，當他想追上去尋找打他的男子時，卻已經未能尋獲。

Johnny Somali已經成為了日本網民討厭的名字，原因是他上月在日本的電車上，以「廣島，長崎！我們會再炸你們一次！」挑釁日本人，雖然當時有美籍韓裔的男子阻止，但他的行為已惹起大量網民的不滿。而雖然他之後轉到印尼，但也在當地再挑釁日本女子，並表示自己就是要製造問題來吸引關注。