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國際
2024-11-28 17:41:46

美國網紅Johnny Somali褻瀆慰安婦像被南韓禁止離境　據報將面對最多5年監禁

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Johnny Somali因為在南韓連串滋擾行為而被禁止離境。(網上圖片)

Johnny Somali因為在南韓連串滋擾行為而被禁止離境。(網上圖片)

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美國的迷惑系網紅Johnny Somali，目前仍在南韓被扣留。據外國傳媒報道，他將會被南韓法院起訴，並面臨最多5年的刑期。

多次拍片滋擾當地人及褻瀆當地文化

近年在亞洲地區多次因為拍片滋擾當地人及褻瀆當地文化，人見人憎的Johnny Somali，在上月因為在南韓褻瀆慰安婦像以及在一間便利店內作出滋擾被捕，更被南韓方面禁止出境。而據美國有線新聞網絡（CNN）的報道，南韓的檢察機構將會對Johnny Somali提出起訴，最高刑罰更是5年的監禁。

24歲的Johnny Somali本名Ramsey Khalid Ismael，是美國有名的迷惑系網紅。他因為在亞洲的滋擾行為而受到認識，在Instagram、TikTok以及Rumble合計約有數萬的追隨者。而他早已因為嚴重冒犯的影片及內容，被多個網上平台封鎖其帳號。而CNN也向Instagram、TikTok以及Rumble的平台查詢有關Johnny Somali的內容問題，但未有得到回覆。

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Johnny Somali在早前曾為事件向南韓方面道歉。然而他過去也曾在日本、泰國等地作出冒犯行為，在日本及南韓都曾經被當地人襲擊，據報一名男子上月因為襲擊Johnny Somali而被首爾的警方拘捕，不過首爾警方未有作出回應。

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