美國麻省一圖書館意外找回1904年借出書籍　逾期119年打破紀錄

記者彭巧蓁／綜合報道

美國麻薩諸塞州的新貝德福德免費公共圖書館（New Bedford Free Public Library）日前意外找回一本在1904年時借出的《電力基本論》。館長梅洛（Olivia Melo）表示，圖書館偶爾會收到逾期10或15年的書，但這本逾期119年的書無疑打破了紀錄。

為馬克士威發表的《基礎電力學》

眼尖的發現者其實是西維吉尼亞大學圖書館（West Virginia University Libraries）的珍本館館長普萊因（Stewart Plein）。她在整理一箱箱的捐贈書籍時，發現了這本由馬克士威(James Clerk Maxwell) 發表的《基礎電力學》（An Elementary Treatise on Electricity ），上面竟然有著新貝德福德圖書館館藏的註記。細心的她也注意到，書本上並沒有任何撤回或丟棄的字樣，這表示是一本逾期未還的書，而不是圖書館淘汰的。

普萊因立刻聯繫了新貝德福德的特別館藏圖書管理員，讓這本書回到它原本的地方。