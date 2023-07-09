美國麻省一圖書館意外找回1904年借出書籍　逾期119年打破紀錄

記者彭巧蓁／綜合報道
美國麻薩諸塞州的新貝德福德免費公共圖書館（New Bedford Free Public Library）日前意外找回一本在1904年時借出的《電力基本論》。館長梅洛（Olivia Melo）表示，圖書館偶爾會收到逾期10或15年的書，但這本逾期119年的書無疑打破了紀錄。
為馬克士威發表的《基礎電力學》
眼尖的發現者其實是西維吉尼亞大學圖書館（West Virginia University Libraries）的珍本館館長普萊因（Stewart Plein）。她在整理一箱箱的捐贈書籍時，發現了這本由馬克士威(James Clerk Maxwell) 發表的《基礎電力學》（An Elementary Treatise on Electricity ），上面竟然有著新貝德福德圖書館館藏的註記。細心的她也注意到，書本上並沒有任何撤回或丟棄的字樣，這表示是一本逾期未還的書，而不是圖書館淘汰的。
普萊因立刻聯繫了新貝德福德的特別館藏圖書管理員，讓這本書回到它原本的地方。
最多只能收取2美元逾期罰款
館長梅洛表示：「書本的狀態非常好，顯然它被好好地收藏在一個漂亮的書架上，而且很可能是在某人家裡一代代流傳下來。」
她說圖書館偶爾會收到逾期10或15年的書籍，但沒有任何超過一個世紀或更長時間。「這件事也告訴我們，歸還圖書館書籍永遠不會太晚。」
新貝德福德圖書館的逾期罰款為每天5分錢，若按照這個比例，一本逾期119年的書將會被收取超過2,100美元（約合16,440港元）的巨額費用，但好消息是圖書館的逾期罰款有上限，最多只能收取2美元（約15.7港元）。
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