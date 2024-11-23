美國麻醉師加藥害死人　法院宣判囚190年

美國德州一名麻醉師因在點滴中摻入其他藥物，致使1人死亡，並有數人出現急重症而被捕。如今法院宣判，這名麻醉師被判處190年徒刑，法官命令他需連續服刑。
據美國檢察官辦公室稱，從2022年5月到2022年8月，幾名患者在常規手術中發生了一系列意外的心臟急症引發懷疑，經過調查後，發現現年61歲的醫生奧蒂斯（Raynaldo Rivera Ortiz Jr.）涉有重嫌，隨即將他逮捕。
起訴書稱，一名55歲的麻醉師卡斯帕在靜脈注射生理鹽水治療脫水症狀後居然猝死，她的驗屍報告指出，她死於致命劑量的一種名為布比卡因的神經阻斷劑，這種藥物經常在麻醉過程中使用。
另外，有一名18歲男子在一個鼻竇手術過程中也出現意外併發症，醫生開始懷疑是點滴有問題。
調查人員隨後從手術設施中取出了幾個靜脈注射袋，發現其中兩個透明塑膠包裝上有小孔。警方發現奧蒂斯似乎與其中幾起事件有所關聯，監視器影片拍下他在點滴袋前鬼祟的行動。
死亡的麻醉師卡斯帕的丈夫聲稱，奧蒂斯是蓄意謀殺他的妻子。原來奧蒂斯曾因在一次手術中犯下醫療錯誤而面臨紀律處分，並面臨吊銷執照的風險。而卡斯帕是發表受害者影響陳述的幾位人士之一。
在經過一連串調查後，20日奧蒂斯篡改消費品導致死亡和故意摻假藥物的罪名成立，聯邦法院判處他190年監禁。
德州北區聯邦檢察官萊哈．西蒙頓（Leigha Simonton）在宣判後的一份聲明中將奧蒂斯比作一名「不分青紅皂白地向人群發射子彈」的槍手，「他揮舞著一種隱形武器，一種含有多種使心臟驟停的藥物，藏在一個應該是幫助患者康復的靜脈點滴袋內。」
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