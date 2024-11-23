美國麻醉師加藥害死人　法院宣判囚190年

美國一名麻醉師竟在點滴中摻入神經阻斷劑等藥物，導致一連串病人發生心臟急重症，其中1人死亡。（示意圖／PIXABAY）

美國德州一名麻醉師因在點滴中摻入其他藥物，致使1人死亡，並有數人出現急重症而被捕。如今法院宣判，這名麻醉師被判處190年徒刑，法官命令他需連續服刑。

據美國檢察官辦公室稱，從2022年5月到2022年8月，幾名患者在常規手術中發生了一系列意外的心臟急症引發懷疑，經過調查後，發現現年61歲的醫生奧蒂斯（Raynaldo Rivera Ortiz Jr.）涉有重嫌，隨即將他逮捕。

起訴書稱，一名55歲的麻醉師卡斯帕在靜脈注射生理鹽水治療脫水症狀後居然猝死，她的驗屍報告指出，她死於致命劑量的一種名為布比卡因的神經阻斷劑，這種藥物經常在麻醉過程中使用。