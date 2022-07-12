美國黑人幼童襲警 粗言辱罵連環出拳 引發議論 (有片)

美國有黑人以粗言辱罵警員，更拳打腳踢，但警員表現克制，打不還手，皆因襲警者只是幼童，有關片段在網上瘋傳，引起議論。

片段據報在上周攝於明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)，多名警員在搜查謀殺案疑犯時，遇上幾名小孩。約30秒長的片段可見其中一名赤裸上身及赤腳的年幼男童以粗言叫警員「收聲」及「走開」，並拉扯及拳打警員。

事發在黑人男子弗洛依德遭警跪頸亡毗鄰城市

明尼蘇達州正是黑人男子弗洛依德(George Floyd)於2020年被警員跪頸致死的州份，其後觸發「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)抗爭運動，發生弗洛依德事件的該州首府明尼亞波里斯(Minneapolis)，與聖保羅市(St. Paul)是雙子城，據報兩市過去兩年犯罪率上升。

網民︰這是學回來的仇恨

發布上述幼童襲警片段的當地記者Sheila Qualls，批評幼童的所為，猶如兩年前在明尼亞波里斯騷亂的暴民。不少網民斥責幼童目無法紀及父母生而不教，但同時亦同情男童，認為他活在沒有愛，只有暴力及不尊重的環境，「為何他年紀這麼小卻如此憤恨？明顯是他在短短的人生中看過不少事，真的教人心碎」，「這絕對是學回來的仇恨」(definitely learned hate)，「這對孩子來說是不正常的。在街上也不正常，(孩子)無人看管，只穿著內褲」。