美國黑心男故意傳愛滋病毒予逾30男　被判入獄30年

愛達荷州艾達縣檢察官辦公室發表新聞稿指，34歲男子Alexander Louie是一名愛滋病病毒(HIV)攜帶者，但他沒有服用藥物，並且故意隱瞞病情，與多名男性進行性接觸，「企圖將愛滋病病毒傳染給他們」。Alexander Louie承認曾與30至50名，包括未成年在內的男性發生過性關系，其中年紀最小僅得16歲。警方去年就一宗誘騙兒童案件展開調查，警方派出臥底探員以15歲男童身份與Alexander Louie於網上進行性對話，Alexander Louie約會臥底探員會面及進行性行為，期間被捕。

法官：犯人至少服刑期滿 16 年才能獲得假釋

Alexander Louie承認了蓄意傳播含愛滋病毒的體液的重罪指控，同時被認定犯有與未成年人發生性關系、引誘兒童的重罪。上周五(3日)於艾達縣地區法院被判處30年監禁，必須至少服刑期滿16年才能獲得假釋。

法官Derrick O'Neill判刑時指，Alexander Louie屢次犯下的嚴重罪行，令社區的許多人產生了負面影響，他又感謝警方將Alexander Louie繩之於法，保護社區免受其危險行為的侵害。