熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-05-10 11:58:00

美國黑心男故意傳愛滋病毒予逾30男　被判入獄30年

分享：
美國黑心男故意傳愛滋病毒予逾30男，被判入獄30年。(X)

美國黑心男故意傳愛滋病毒予逾30男，被判入獄30年。(X)

美國愛達荷州的一名34歲男子，故意透過性接觸將愛滋病毒傳給他人，據報涉及至少30名男性受害者，當中年紀最小只有16歲，艾達縣地區法院判處他監禁30年。

愛達荷州艾達縣檢察官辦公室發表新聞稿指，34歲男子Alexander Louie是一名愛滋病病毒(HIV)攜帶者，但他沒有服用藥物，並且故意隱瞞病情，與多名男性進行性接觸，「企圖將愛滋病病毒傳染給他們」。Alexander Louie承認曾與3050名，包括未成年在內的男性發生過性關系，其中年紀最小僅得16歲。警方去年就一宗誘騙兒童案件展開調查，警方派出臥底探員以15歲男童身份與Alexander Louie於網上進行性對話，Alexander Louie約會臥底探員會面及進行性行為，期間被捕。

艾達縣地區法院。(網上圖片)

艾達縣地區法院。(網上圖片)

法官：犯人至少服刑期滿16年才能獲得假釋

Alexander Louie承認了蓄意傳播含愛滋病毒的體液的重罪指控，同時被認定犯有與未成年人發生性關系、引誘兒童的重罪。上周五(3)於艾達縣地區法院被判處30年監禁，必須至少服刑期滿16年才能獲得假釋。

法官Derrick O'Neill判刑時指，Alexander Louie屢次犯下的嚴重罪行，令社區的許多人產生了負面影響，他又感謝警方將Alexander Louie繩之於法，保護社區免受其危險行為的侵害。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受