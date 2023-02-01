美國：中國是冒牌盜版最大製造國　微信為主要平台之一

美國政府發表年度報告，指中國是冒牌及盜版產品的最大製造國，2021年截獲的冒牌產品中，有四分三來自中國或由中國轉運到香港。貿易代表戴琪(Katherine Tai)點名微信，形容微信是冒牌產品流通的主要平台之一，敦促私營部門及美國貿易夥伴採取行動，打擊侵權行為。

美國貿易代表處周二發布，售賣侵權產品的2022年「惡名市場」名單，包括39個網上市場及33個實體市場。美國貿易代表戴琪特別指出有超過10億用戶的微信，作為中國最熱門的通訊軟件，容許用戶透過平台分發和出售冒牌產品。其他被列入名單的包括阿里巴巴旗下的全球速賣通(Aliexpress)、百度網盤、拼多多、淘寶、義烏國際商貿城、深圳華強北電子產品、北京秀水街等，批評有關實體市場是支援網上出售冒牌貨，傷害美國勞工的經濟安全，破壞美國制訂公平及包容的貿易政策，惡名市場名單可以敦促私營部門及美國貿易夥伴，採取行動打擊這些有害行為。

報告：部分假貨經香港轉口

報告指出，中國亦是主要冒牌貨的來源地，美國海關前年查獲的假貨中，七成半貨值是來自中國，當中部分經香港轉口到外地。報告又點名中國7個賣假貨的實體市場，包括廣東汕頭澄海區、深圳華強北電子產品商業區、北京秀水街、遼寧五愛市場和浙江義烏國際商貿城客運中心。

美國政府去年初已將騰訊以及阿里巴巴營運的幾個網購平台列入惡名市場名單。北京曾批評華府的做法不負責任。



