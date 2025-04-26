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國際
2025-04-26 12:15:40

美國「最污糟城市」由巴爾的摩奪冠　大熱門紐約僅排17

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紐約市。

一份調查「美國最骯髒城市」的排行曝光，其中排名第一是巴爾的摩，而以滿街垃圾、老鼠橫行聞名的紐約，卻僅排名第17。

分析1,230萬宗數據

綜合美媒報道，這項調查由關注室內空氣品質的網站「HouseFresh」發表，分析美國多個大城市共1,230萬宗與清潔相關的民眾投訴數據，以每10萬人平均投訴宗數，計算城市整體清潔度。

在所有城市中，馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore），以高達每10萬人47,295宗投訴數據，名列第一，成為全美最髒城市。分析指出，該市市中心及其周邊的6個地區皆榜上有名，反映出市政清潔與民眾需求間，有明顯落差。

每10萬人3,728宗

第二髒為加州沙加緬度市（Sacramento），分析認為是因當地政府鼓勵民眾反映日常清潔需求，導致投訴量相對較高。至於過去給人髒亂印象的紐約市，投訴數為每10萬人3,728宗，排第17，儘管整體排名不差，但市內各區表現不一，其中布魯克林區7,664宗，成為紐約投訴最多地區。

至於全美最乾淨的城市，是威斯康辛州密爾瓦基市（Milwaukee），該市每10萬人僅收到309宗清潔相關投訴，成為榜上「模範生」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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