美國「缺蛋」推高售價超市限購 土耳其輸1.5萬噸雞蛋應急

美國因爆發禽流感，上季有逾2,000萬雞隻死亡，導致鬧「雞蛋荒」，推高雞蛋售價。超市須限購，如每人只可買12隻雞蛋。事件間接讓土耳其得益，該國官員周三稱，本月開始向美國輸出1.5萬噸雞蛋，相等於700個貨櫃，直至7月。預料有關交易為土耳其帶來約2,600萬美元(約2.02億港元)收入。

美國雞蛋｜餐廳：餐點每隻雞蛋加4港元

美國總統特朗普上台前揚言要降低通脹，但雞蛋價格卻節節上升，餐廳的雞蛋食品也要加價。例如連鎖餐廳Waffle House於2月初宣布，含雞蛋的餐點，每隻雞蛋要額外收費5毫美元(約4港元)，因禽流感導致蛋價急升。該公司強調，有關收費屬臨時性。報道指，Waffle House以平價見稱，一個有兩隻蛋的標準美式早餐，於喬治亞的分店原售7.75美元(約60港元)，現在加多1美元(約7.8港元)至8.75美元(約68港元)。