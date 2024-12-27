美國「適然」眼藥水遭真菌污染恐致失明，業界緊急召回。(網上圖片)

美國食品藥物管理局(FDA)指出，近日接獲消費者投訴稱，知名生技大廠Alcon旗下一款人工淚液，在密封的一次性小瓶內發現不明異物，經查該異物是由真菌(fungal)引起的，恐導致失明。事後，Alcon實驗室宣布，回收批號為「10101」的「適然」(Systane)潤滑劑滴眼液Ultra PF。

美國食品藥物管理局(FDA)日前發出公告，總部位於德州沃思堡的Alcon實驗室近日接獲消費者投訴，稱其「適然」(Systane)Ultra PF滋潤眼藥水密封瓶內，發現不明異物，經過檢驗，Alcon確認瓶內異物屬於真菌。FDA指出，真菌污染可能導致使用者眼部感染，部分視力喪失、失明，在極少數情況下可能危及免疫功能低下患者的生命。