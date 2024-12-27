美國「適然」眼藥水遭真菌污染恐致失明　業界緊急召回

美國食品藥物管理局(FDA)指出，近日接獲消費者投訴稱，知名生技大廠Alcon旗下一款人工淚液，在密封的一次性小瓶內發現不明異物，經查該異物是由真菌(fungal)引起的，恐導致失明。事後，Alcon實驗室宣布，回收批號為「10101」的「適然」(Systane)潤滑劑滴眼液Ultra PF。
美國食品藥物管理局(FDA)日前發出公告，總部位於德州沃思堡的Alcon實驗室近日接獲消費者投訴，稱其「適然」(Systane)Ultra PF滋潤眼藥水密封瓶內，發現不明異物，經過檢驗，Alcon確認瓶內異物屬於真菌。FDA指出，真菌污染可能導致使用者眼部感染，部分視力喪失、失明，在極少數情況下可能危及免疫功能低下患者的生命。
為了安全起見 Alcon主動回收產品
雖然Alcon目前尚未收到任何有關客戶遭受不良影響的報告，但為了安全起見，已於周六(21日)宣布自行回收特定產品，並公布回收批號等資訊。據了解，這款眼藥水是用於治療乾眼症患者的灼熱感與刺激不適，在全美許多商店和亞馬遜網上均有販售，有問題的眼藥水包裝紙盒以綠色為主，外盒表面印有「Systane Lubricant Eye Drops」及「Ultra PF」等字樣，Ultra PF以粉紅色襯底，為每盒25支塑膠單包裝，批號為「10101」，產品有效期限至2025年9月。