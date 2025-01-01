美國1家10口到海鮮餐廳吃霸王餐　吃完開車逃走店員追出險被輾過

美國佛羅里達州邁阿密一間餐廳日前發生一宗吃霸王餐的案件。一家人來到一間在當地頗有知名度的海鮮餐廳用餐，卻在吃完後迅速鑽上車子試圖逃跑。店員衝出去阻止，卻差點慘遭這家人開車輾過。

冷血駕駛不顧店員安危踩下油門

根據當地媒體報道，這起誇張的霸王餐事件發生在一間頗受歡迎的老店「卡馬羅內拉海鮮聯合魚市場」(La Camaronera Seafood Joint and Fish Market) ，老闆賈西亞(David Garcia) 表示，上月27日，一家人共10個人來到他的店裡用餐，沒想到在他們吃完後，卻拔腿就跑，直接跳上他們在停車場的SUV準備揚長而去。

這時一名店員驚覺不對，便趕緊追了出去，抓住駕駛座的車門想要阻止他們開走，但冷血的駕駛卻不顧店員安危踩下油門，迫使他不得不鬆手。

報道指出，幾天後，一名聲稱是這家人長輩的人出面把這筆428美元（約3,322.8元港幣）的帳單付清，但賈西亞說，這是因為他們把事情曝光到社群媒體上。

由於這家人帶著嬰幼兒，出於善意，賈西亞雖然把事發監視器影像PO上網，但他幫這些人的臉打上馬賽克，並且沒有報警。但他表示，「任何一家餐廳都不應該發生我們那天所經歷的事情，我的那位員工三天前才迎接孩子的誕生。如果有人想這麼做，他們就會被抓住，我們有很多監視器。」