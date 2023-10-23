美國1歲花童進場前瞓着　堂哥化身保鑣抱進場代灑花場面搞笑溫馨

婚禮上的小花童有時經常會脫稿演出。1歲的夏洛特 (Charlotte Rose) 在阿姨的婚禮上擔任花童，沒想到卻在進場前睡著，幸好她的堂哥們反應快，直接抱她進場，讓夏洛特在睡夢中完成任務。夏洛特今年才1歲就被賦予重任，在她的阿姨婚禮上擔任小花童。然而計畫趕不上小孩的變化，夏洛特在進場前居然睡着了，讓一眾大人不知如何是好。夏洛特的媽媽布莉安娜（Briana Imbriano）告訴媒體，夏洛特原本應該要領著她的3個堂哥進場，「我們正準備出發，她開始想睡覺，就靠在堂哥的肩膀上睡著了，我們就想，『好吧，也只能這樣了』」，但沒想到因為夏洛特的脫稿演出，反而讓整場儀式變得更加可愛溫馨。