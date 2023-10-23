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國際
2023-10-23 17:30:00

美國1歲花童進場前瞓着　堂哥化身保鑣抱進場代灑花場面搞笑溫馨

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夏洛特今年才1歲就被賦予重任，在她的阿姨婚禮上擔任小花童。然而計畫趕不上小孩的變化，夏洛特在進場前居然睡著了，讓一票大人不知如何是好。

婚禮上的小花童有時經常會脫稿演出。1歲的夏洛特 (Charlotte Rose) 在阿姨的婚禮上擔任花童，沒想到卻在進場前睡著，幸好她的堂哥們反應快，直接抱她進場，讓夏洛特在睡夢中完成任務。夏洛特今年才1歲就被賦予重任，在她的阿姨婚禮上擔任小花童。然而計畫趕不上小孩的變化，夏洛特在進場前居然睡着了，讓一眾大人不知如何是好。夏洛特的媽媽布莉安娜（Briana Imbriano）告訴媒體，夏洛特原本應該要領著她的3個堂哥進場，「我們正準備出發，她開始想睡覺，就靠在堂哥的肩膀上睡著了，我們就想，『好吧，也只能這樣了』」，但沒想到因為夏洛特的脫稿演出，反而讓整場儀式變得更加可愛溫馨。

@brianalynn_i they understood the assignment 😎#flowermen #cousins #wedding ♬ original sound - brianalynn
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影片上傳TikTok：當花童睡着時……

夏洛特的堂哥抱到睡着的她走上紅毯，後面跟一對雙胞胎兄弟，他們特意戴上墨鏡扮成夏洛特的保鑣，邊走還不忘時不時灑花瓣，因為這本來應該是夏洛特的工作，惹得現場賓客一陣大笑。布莉安娜在現場捕捉到了這一切，事後她把影片上傳到TikTok上，加上「當花童睡着時，她的保鑣就會接手」的標題，沒想到迅速走紅，累計觀看次數超過700萬次。「我們都玩瘋了，這是有史以​​來最有趣的事情。」布莉安娜說，這個難忘的時刻也讓她的家人更加親近。至於新郎和新娘，布莉安娜表示他們根本不介意夏洛特是睡還是醒來，因為在他們眼中，「只要她在，一切就都是完美的。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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